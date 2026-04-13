Число МСП в сфере проката товаров для спорта и отдыха в России выросло в 1,5 раза за три года

По данным Корпорации МСП, количество малых и средних предприятий в сфере аренды спортивного инвентаря и товаров для отдыха за последние три года увеличилось в 1,5 раза — с трех до почти 4,5 тысяч. Молодежный бизнес является одним из драйверов сегмента - более трети всего прокатного бизнеса ведут предприниматели в возрасте до 35 лет. Об этом CNews сообщили представители Корпорации МСП.

В Корпорации МСП объяснили такой тренд ростом популярности здорового образа жизни и развитием туристической инфраструктуры в регионах. «Малый и средний бизнес как наиболее адаптивный сегмент максимально оперативно отреагировал на запрос рынка, расширив возможности аренды велосипедов, сапбордов и туристических судов, шезлонгов, зонтиков и прочего инвентаря. И если в 2023 г. число работающих в этой сфере МСП не достигало даже 3 тыс., то год назад их было уже около 3,8 тыс., а к настоящему времени — почти 4,5 тыс.», — сообщили в Корпорации МСП.

Большинство малых и средних предприятий в сфере проката товаров для спорта и отдыха зарегистрировано в Москве — это каждый десятый такой бизнес в стране. Далее по численности идут Краснодарский край — 8%, Московская область — 7% и Санкт-Петербург — 6%. По 3% приходится на Свердловскую область и Республики Башкортостан и Татарстан, а также Самарскую область. Еще по 2% зарегистрировано в Красноярском и Пермском краях.

При этом самым быстро развивающимся в этой отрасли регионом за последний год стала Республика Северная Осетия — Алания, где численность МСП в сфере проката товаров для спорта и отдыха увеличилась почти в 1,9 раза. Также в лидерах Республики Саха (Якутия) и Адыгея, а также Вологодская область. В этих субъектах России количество таких МСП с марта 2025 г. по март 2026 г. выросло более, чем в 1,5 раза.

Чаще всего бизнес в сфере проката товаров для спорта и отдыха открывают индивидуальные предприниматели — на долю ИП приходится девять из десяти зарегистрированных МСП в этой области. На долю ООО приходится порядка 10%, в таком формате работают в основном прокаты самокатов, альпинистского и горнолыжного снаряжения, а также лодочные станции.

Аналитика Корпорации МСП показывает, что бизнес в сфере аренды товаров для спорта и отдыха сегодня особенно привлекает молодежь. Около 35% всего прокатного бизнеса ведут предприниматели в возрасте до 35 лет, при том, что в среднем по России доля молодежи в МСП находится на уровне 23%.