«Галактика» получила государственную лицензию на образовательную деятельность

В условиях дефицита на рынке ИТ-специалистов и в ответ на запросы клиентов компания «Галактика» объявила о получении государственной лицензии на ведение образовательной деятельности. Данный шаг в компании называют логичным и стратегически важным для развития экосистемы отечественных решений в сфере ERP-автоматизации. Он открывает новые перспективы для клиентов, партнёров и всего российского ИТ-рынка, подчеркивают в «Галактике».

Ранее «Галактика» передавала экспертизу в формате методологического сопровождения проектов внедрения, обеспечивая заказчиков необходимыми знаниями для работы с продуктами компании. Однако в условиях ухода западных вендоров, таких как SAP и Oracle, и острого кадрового голода получение государственной лицензии позволит вывести подготовку специалистов на новый системный уровень, дополнив прежние форматы полноценными образовательными программами. Получение образовательной лицензии позволит компании системно решать кадровый вопрос, обеспечивая рынок необходимыми профессиональными ресурсами.

Теперь обучение у вендора дает сотрудникам компаний-заказчиков юридически значимый документ о прохождении обучения собственного образца. Слушатели «Галактики» смогут проходить обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки с официальным подтверждением: удостоверения вносятся в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО). Это не только повышает статус обучения, но и способствует росту профессионализма команды, что особенно важно при работе со сложными информационными системами управления планирования и бизнес-процессами.

Для руководителей компаний и директоров по управлению персоналом это означает: возможность включать обучение в плановое повышение квалификации без лишних согласований; подтверждение компетенций, которое принимают надзорные органы (при аудите Минпромторга или госкорпораций); легальную базу для участия в тендерах с требованием «наличие обученного персонала».

Лицензия позволяет «Галактике» расширять спектр учебных программ, а также сотрудничать с вузами по разработке и интеграции курсов в учебные планы. Для компаний-партнёров это означает доступ к самым современным образовательным решениям и возможность привлекать к обучению лучших специалистов отрасли.

Кроме того, лицензия даёт «Галактике» право участвовать в государственных закупках, тендерах, а также подавать заявки на гранты и субсидии в сфере образования. Это открывает новые перспективы для совместных проектов и дополнительного финансирования обучения ваших сотрудников.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
Выбирая «Галактику» для обучения персонала, партнеры «Галактики» получают не только качественные образовательные услуги, но и официальные документы, признание на государственном уровне и доступ к самым актуальным программам подготовки специалистов по внедрению.

Генеральный директор компании «Галактика» Алексей Телков подчеркнул важность разработки практических образовательных программ, основанных на передовом технологическом опыте, знаниях современного рынка и актуальных тенденциях в управлении бизнес-процессами: «Образовательные программы по отечественным информационным системам по автоматизации предприятий должны стать ключевым элементом профессиональной подготовки будущих специалистов, обеспечивающих эффективное управление современными предприятиями и организациями. Мы видим свою задачу в том, чтобы дать рынку не просто курсы, а полноценную систему подготовки кадров».

«Галактика» планирует активно развивать собственную систему дистанционного обучения и онлайн-курсов, охватывая широкий круг специальностей, связанных с ERP-системами.

Искусственный интеллект меняет подход к гибридной инфраструктуре — исследование Cloud.ru

Главный российский «убийца» Microsoft Office погряз в долгах. Чистые убытки выросли втрое, сотрудников под увольнение

ИТ на стройке: как вложиться с максимальной отдачей

От создателей нацмессенджера Max: в России построят национальную новостную платформу и обяжут внедрять ее во все популярные сайты

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

В России готов к серийному производству первый принтер для «сухой печати» электронных компонентов

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще