Компенсационные пакеты 2026 — ставка на физическое и психическое здоровье персонала

Больше полисов ДМС, компенсаций на фитнес и консультаций корпоративных психологов — как изменились компенсационные пакеты за восемь месяцев. В опросе SuperJob приняли участие представители 1 тыс. компаний из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Курсы за счет предприятия уже стали базовым стандартом; чаще всего в пакете C&B работодатели предоставляют персоналу корпоративное обучение — его предлагают 56% компаний. Подарки к праздничным датам и корпоративные мероприятия делят второе место (по 49%). Получить материальную помощь в сложных жизненных ситуациях имеет возможность персонал 44% организаций. Три из 10 работодателей компенсируют отдельным категориям сотрудников расходы на сотовую связь и интернет.

Полисы добровольного медицинского страхования оплачивает каждый четвертый наниматель (26%, +3 процентных пункта с августа 2025). Одновременно с этим выросло число компаний, где выплачивается компенсация за занятия фитнесом (14%, +4 п.п.), предоставляются несколько дополнительных дней к отпускам (14%, +2 п.п.) и льготные путевки (12%, +2 п.п.), консультации корпоративных психологов, финансистов и юристов (11%, +3 п.п.). Здоровье работников становится корпоративной ответственностью, компании не просто лечат, а пытаются влиять на образ жизни сотрудника и предотвращать выгорание.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 199. Время проведения: 2 марта — 7 апреля 2026 г. Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала. Размер выборки: 1 тыс. респондентов