CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

Voxys успешно разместила выпуск биржевых облигаций на 500 млн рублей

МКАО «Воксис» объявило о завершении второго выпуска облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн руб. Размещение было завершено в полном объеме досрочно в условиях сохраняющейся волатильности долгового рынка.

Эмиссия состоялась в рамках реализации долгосрочной финансовой стратегии, направленной на расширение присутствия на публичном рынке.

Облигации размещены сроком на два года (720 дней) с ежемесячными купонными выплатами по фиксированной ставке 20% годовых.

«Мы изначально ориентировались на комфортную для компании стоимость фондирования и не ставили задачу ускоренного размещения. В итоге выпуск был полностью размещён раньше даты окончания длительного размещения, что подтверждает устойчивый интерес инвесторов к компании», – отметил директор казначейства группы компаний «Воксис» Антон Земцов.

Кредитный рейтинг МКАО «Воксис» – ruBBB+ с прогнозом «развивающийся» по версии агентства «Эксперт РА». Организаторами размещения выступили Альфа-банк, Газпромбанк и Совкомбанк.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

