Бизнес разместил в S3-хранилище Timeweb Cloud более 2 млрд объектов

Timeweb Cloud, облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков, сообщил о росте спроса на S3-хранилище. На начало апреля 2026 г. объем данных в сервисе превысил 1,2 ПБ. Компании загрузили в хранилище более 2 млрд объектов.

Объектное S3-хранилище решает задачи централизованного и надежного хранения любых типов данных: документов, изображений, видео, архивов, лог-файлов. Обеспечивает основу для резервного копирования и аварийного восстановления, аналитики и машинного обучения, а также хранения и обработки мультимедийного контента и других задач. S3 может хранить любые объемы данных — от мегабайт до петабайт.

Клиенты Timeweb Cloud разместили в сервисе более 1,2 ПБ данных. Такой объем эквивалентен около 14 тыс. копий высокобюджетной компьютерной игры уровня ААА с фотореалистичной графикой.

Активнее всего S3-хранилище используют компании ИТ-сферы — на их долю приходится 56%. Среди других отраслей — ритейл и электронная коммерция с 12%, медиа и контент-сервисы с 11%. Еще 9% — у производственного сектора. Оставшуюся часть делят между собой EdTech, медицинские платформы и другие сферы. Чаще всего в S3 хранят резервные копии: на бэкапы виртуальных машин и баз данных приходится 42% от общего объема. Медиаконтент занимает 28%, документы и архивы — 18%. На датасеты для AI и ML-моделей приходится 12%.

«S3-хранилище — одно из ключевых решений нашей экосистемы. Мы развиваем его для надежного и безопасного размещения данных, с быстрым доступом через API и веб-интерфейс. Предусмотрели поресурсную тарификацию и бесплатные запросы. Это особенно важно для проектов с высокой частотой обращений, например, медиасервисов и AI-платформ. Результат — рост спроса на 35% за полгода», — отметил Сергей Плеханов, product-менеджер облачного объектного S3-хранилища Timeweb Cloud.

Сервис является собственной разработкой провайдера. Он построен на базе Ceph — распределенной системы хранения с открытым исходным кодом. Реализована тройная репликация данных, что обеспечивает высокую надежность. Есть приватный доступ, а также блокировка объектов для защиты от случайного удаления и версионирование для сохранения истории изменений. S3-хранилище провайдера соответствует требованиям законодательства — ФЗ-152 «О персональных данных».