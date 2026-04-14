ИТ-холдинг «Т1»: ИИ заставит бизнес навести порядок в данных

Сегодня 88% компаний уже пробовали внедрять у себя ИИ агентов, но лишь около 10% смогли масштабировать эти решения. Этот разрыв напрямую связан с отсутствием порядка в данных, процессах и инфраструктуре. Без их жесткой регламентации даже успешные пилоты превращаются в дорогой эксперимент. Об этом CNews сообщил руководитель направления «Т1 ИИ» ИТ-холдинга «Т1» Сергей Голицын.

«ИИ превращается в индикатор цифровой зрелости — если данные собираются и хранятся бессистемно, процессы не описаны или не выполняются, никакие интеллектуальные агенты не дадут устойчивого результата», — уверен эксперт.

По его словам, компании будут вынуждены быстрее унифицировать ИТ-системы: «Для создания крупного бизнеса на базе искусственного интеллекта необходима единая среда, в которой можно проверять гипотезы, обучать и валидировать ML-модели и потом выводить их в производственный контур».

Подобные платформы уже работают в финансовом секторе, телекоме и ритейле, но теперь тот же уровень зрелости требуется для генеративных моделей и интеллектуальных агентов, которые должны быть встроены в общую платформу, а не существовать как набор несвязанных пилотов.

цифровизация

«Не новую LLM нужно покупать, а то, что покажет вам результат ее использования — платформу, которая прозрачно повышает утилизацию ресурсов, увеличивает эффективность моделей и окупаемость проектов», — сказал Голицын.

На этом фоне формируется новый тренд: более строгий отбор задач для ИИ систем: «Когда инфраструктура и вычисления стоят дорого, бизнесу приходится гораздо тщательнее решать, какие задачи оправдано отдавать искусственному интеллекту. Без оценки эффекта даже технологически зрелые проекты становятся слишком затратными».

