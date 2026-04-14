«Микрон» и Центр компетенций Минобрнауки России подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке инженерных кадров

«Микрон», российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», и Центр компетенций Минобрнауки России по продвижению результатов научно технической деятельности подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны нацелены на продвижение отечественной компонентной базы в разработках организаций, подведомственных Минобрнауки России. Об этом CNews сообщил представитель «Микрона».

Партнёрство поможет ускорить внедрение научных разработок, популяризировать российскую инженерную школу в сфере микроэлектроники и увеличить долю отечественных электронных компонентов при проектировании приборов, устройств и электронных модулей различного назначения. В рамках сотрудничества стороны создадут совместные рабочие группы, будут обмениваться научно технической информацией и совместно участвовать в профильных мероприятиях для продвижения научно технических разработок подведомственных Минобрнауки организаций.

Микроэлектроника – одна из критических сквозных технологий, необходимых для технологического суверенитета и лидерства. Подготовка кадров является одной из приоритетных задач для развития отрасли.

Как ВТБ, «Сбер», Т-Банк импортозамещают ПО и с какими проблемами они сталкиваются Импортонезависимость

Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект меняет подход к гибридной инфраструктуре — исследование Cloud.ru

Veon потратит $170 млн из-за обвинения в занижении финансовых прогнозов

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

В российской стройотрасли создается Центр инженерии данных и ИИ-технологий

ИТ на стройке: как вложиться с максимальной отдачей

Microsoft в России – банкрот

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще