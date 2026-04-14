МТС назначила директора в Калужской области

МТС сообщила о назначении директором филиала в Калужской области Екатерины Пятковой. Ранее она возглавляла департамент по работе с корпоративными клиентами филиала МТС в Красноярском крае.

Приоритетными направлениями работы Екатерины Пятковой станут внедрение цифровых продуктов и сервисов в экономику региона, а также усиление позиции компании на массовом рынке. Большой и результативный опыт работы нового директора в построении взаимодействия с корпоративными клиентами поможет коммерческому сектору Калужской области внедрять актуальные и эффективные решения, включающие роботизацию, интернет вещей, облачные технологии, видеоаналитику, инструменты на базе искусственного интеллекта.

«Северсталь» нашла замену для Microsoft Orchestrator на основе российской платформы автоматизации управления Импортонезависимость

В задачи Екатерины войдет выстраивание взаимодействия с государственными органами власти с целью разработки и дальнейшей совместной реализации крупных цифровых проектов, в том числе направленных на повышение комфорта городской среды для калужан. Важным направлением деятельности также станет развитие телекоммуникационной инфраструктуры региона и значительное расширение покрытия сети домашнего интернета и ТВ.

«Калужская область входит в десятку рейтинга цифровизации регионов, демонстрируя высокую динамику внедрения инноваций в различные сферы общества. Уверен, что опыт и компетенции Екатерины помогут продолжить этот процесс с помощью наших решений и инфраструктуры. Особое внимание будет уделено улучшению качества передачи данных, доступа жителей и бизнеса региона к инновационным продуктам МТС, в том числе на базе искусственного интеллекта, технологий Big Data и облачных платформ», — сказал вице-президент по развитию регионов МТС Михаил Граник.

