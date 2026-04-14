«Силтэк» поставила «Автодору» RFID-метки S-Tag 3D Multilock 2.5

Группа компаний «Силтэк», российский разработчик и производитель средств идентификации объектов, поставила RFID-метки S-Tag 3D Multilock 2.5 в диапазоне UHF для маркировки материально-технических ценностей строительной компании «Автодор».

Радиометки стали элементом автоматизированной системы учёта и контроля оборота материальных объектов компании на базе «», создание и внедрение которой обеспечила ИТ-компания «Виант».

Особенность RFID-метки «S-Tag 3D Multilock 2.5» заключается в совмещении функций удалённой электронной идентификации на расстоянии до 5 м и надёжного замкового механизма с применением металлического троса диаметром 2,5 мм. Дополнительный верификационный эффект достигается за счёт нанесения на метку машиночитаемого кода DataMatrix. Комбинация этих пользовательских качеств даёт возможность применять метку как внутри, так и вне помещений при любых погодных условиях для маркировки и отслеживания истории эксплуатации промышленного оборудования и техники, контейнеров, транспорта, трубопроводной и иной сложной технической инфраструктуры.

«Проект для «Автодора» интересен своим комплексным подходом, – сказал Максим Селиванов, руководитель центра систем идентификации ГК «Силтэк». – Наряду с надёжными корпусированными RFID-метками мы поставили два типа самоклеящихся UHF-этикеток от «Силтэк». Первые – полипропиленовые размером 74х20 мм с усиленной адгезией для диэлектриков. Вторые – специализированные этикетки для металлических поверхностей в формате 92х22х1,5 мм. Эти модели этикеток позволяют маркировать практически любой объект складской, транспортной, промышленной инфраструктуры».

За счёт внедрения RFID-маркировки и автоматизированного модуля контроля имущества в компании создана единая цифровая инфраструктура учёта, готовая к быстрому масштабированию бизнеса. Система обеспечивает быструю и бесконтактную фиксацию операций по перемещению объектов между строительными площадками и материально ответственными лицами. Сократилось время на проведение инвентаризации, существенно снижен риск ошибок и потерь, уменьшена зависимость от человеческого фактора.

