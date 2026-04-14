«Софтлайн Решения» и «Росатом» расширяют сотрудничество в области внедрения платформы SCADA-R

Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, и «Росатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ», дивизион «Автоматизированные системы управления и электротехника» госкорпорации «Росатом») заключили соглашение о сотрудничестве в сфере продвижения и масштабирования платформы SCADA-R – собственного продукта РАСУ. В рамках партнерства «Софтлайн Решения» обеспечит поставку и полный цикл внедрения платформы для создания автоматизированных систем технологического управления объектами энергетики, промышленности и электросетевого комплекса. Сотрудничество направлено на ускорение цифровой трансформации предприятий и соответствует стратегии ГК Softline по развитию продуктов российских производителей.

SCADA-R – отраслевое решение «Росатома», единственный продукт этого класса, аттестованный ФСТЭК для применения на объектах КИИ 4 категории значимости. Масштабируемая и гибкая доверенная платформа рассчитана на круглосуточный режим работы (24/7) и предназначена для создания систем диспетчеризации на объектах в электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства. Единый пользовательский интерфейс SCADA-R объединяет весь функционал, необходимый для полного контроля и управления электротехническим оборудованием подстанции или предприятия. Архитектура решения поддерживает развитые механизмы резервирования, в том числе внесение изменений в конфигурацию без остановки сервисов, устойчивость к «ресурсному голоданию» и сохранение работоспособности при ограничениях по вычислительным ресурсам и каналам связи.

«Задача обеспечения технологического суверенитета в стратегически важных отраслях требует консолидации усилий участников рынка. Наше решение уже внедрено в атомной отрасли и сфере управления энергосистемой России. Партнерство с “Софтлайн Решениями” позволит нам не только расширить географию внедрения SCADA-R, но и усилить полный цикл взаимодействия с заказчиками, включая обратную связь для дальнейшего развития продукта», – отметил управляющий директор по направлению АСУ ТП РАСУ Глеб Мурашов.

«С АО “РАСУ” нас связывает долгое продуктивное сотрудничество. Развитие нашего партнерства – это возможность предложить заказчикам зрелый, реестровый продукт SCADA-R, который уже доказал свою надежность на объектах энергетики. Платформа обладает широким функционалом для полного контроля и управления электротехническим оборудованием подстанции или предприятия, имеет удобный пользовательский интерфейс, позволяет интегрировать собственные алгоритмы. Наш обширный опыт позволяет выполнять полный цикл работ по внедрению платформы. Уверен, что совместно с РАСУ мы внесем весомый вклад в цифровую трансформацию российской энергетики и промышленности», – отметил Алексей Пичугин, директор департамента по работе с атомной отраслью компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline).