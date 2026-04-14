Выручка GreenData за 2025 год превысила 1,8 млрд рублей

Компания GreenData, российский разработчик low-code-платформы, объявила финансовые результаты за 2025 г. Несмотря на возросшую налоговую нагрузку и сложность проектов, выручка компании увеличилась на 25%, а прибыль (EBITDA) выросла более чем в 5 раз.

Минувший год стал для GreenData также первым периодом работы с НДС – ранее компания пользовалась налоговыми льготами как участник программы «Сколково». Изменение налогового режима оказало влияние на итоговые финансовые показатели. Так, по итогам 2025 г. выручка GreenData после вычета налогов выросла на четверть – до 1,5 млрд. Общая выручка компании составила, при этом, более 1,8 млрд руб.

Драйверами роста стали расширение сотрудничества с действующими заказчиками, развитие платформенных внедрений в enterprise-сегменте и продуктовой экосистемы. Компания перешла от пилотных внедрений к платформенному развитию продукта у ключевых клиентов, таких как ПСБ, ГТЛК и ВЭБ.РФ. Основной акцент при этом был сделан на развитии платформенных и композитных технологий, которые помогают заказчикам снижать зависимость от одного вендора, ускорять цифровизацию и адаптировать ИТ-ландшафт к меняющимся запросам бизнеса.

Ключевыми направлениями 2025 г. стали проекты в области управления закупками и масштабирования ITSM/ESM-систем, развития кредитных и лизинговых конвейеров, систем электронного документооборота. При этом заметно вырос интерес к внедрению ИИ-модулей, включая GreenData.Mind, а сама платформа стала активнее использоваться не только в финансовом секторе, но и в других отраслях.

Особое внимание было уделено возможности расширения решений силами самих клиентов и партнеров благодаря построению собственных центров компетенций. Такой подход уже реализуется в крупных проектах компании. В частности, на базе платформы GreenData в Московской бирже развивается цифровая экосистема внутренних сервисов, которой пользуются более двух тысяч сотрудников группы.

Не менее важным результатом года стало усиление самой платформы. На фоне общего роста киберугроз на российском рынке, а также ужесточения требований к информационной безопасности GreenData обеспечила защиту критически важных активов и предотвратила более ста кибератак за год. Были усилены встроенные механизмы ИБ в продуктах в соответствии с требованиями крупных заказчиков и регулятора.

Кроме того, компания работала над развитием партнерских программ и образовательной экосистемы. Это позволило создать вокруг платформы устойчивую среду для масштабирования решений.

В рамках образовательной партнерской программы к GreenData присоединились НИУ ВШЭ Санкт-Петербург, РГГУ, МФЮА, МТГУ-МАСИ, ВИВТ и УрФУ. Выросло и число разработчиков, осваивающих платформу в рамках самостоятельного обучения. Оно достигло 1508 человек, увеличившись за год более чем на 300%.

«Для нас 2025 г. стал подтверждением того, что рынок воспринимает GreenData не как нишевый инструмент для отдельных задач, а как зрелую платформу для цифровой трансформации крупного бизнеса. Мы росли не только финансово – усиливали продукт, расширяли сотрудничество с ключевыми заказчиками, развивали образовательную и партнерскую экосистему, укрепляли позиции в новых сегментах. Именно это сочетание устойчивости, технологической зрелости и прикладной ценности стало главным результатом года», – отметил Сергей Лебедев, коммерческий директор GreenData.

В 2026 г. компания планирует сосредоточиться на дальнейшем развитии действующих проектов, расширении присутствия в финансовом секторе и выходе в промышленный сегмент. Сергей Лебедев также подчеркивает важность дальнейшего снижения порога входа за счет развития ИИ-инструментов, партнерской и образовательной моделей. Цель – дать клиентам возможность быстрее запускать и самостоятельно масштабировать решения внутри своих компаний.