Более трети россиян воспринимают ИИ как хорошего помощника на работе

Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос и выявили, что искусственный интеллект все активнее интегрируется в бизнес-процессы и сотрудники воспринимают его как полезный инструмент. Опрос проводился с 22 по 24 января 2026 г. среди 3059 российских соискателей. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Для 38% респондентов ИИ стал хорошим помощником, хотя они пока не готовы считать его «полноценным коллегой». А 3% опрошенных уже воспринимают нейросети как полноправных участников команды.

Самыми активными пользователями искусственного интеллекта ожидаемо оказались россияне в возрасте 25–34 лет — среди них ИИ в работе используют 33%. Молодежь до 24 лет также активно осваивает технологии (30%). С увеличением возраста этот показатель снижается: среди сотрудников старше 45 лет нейросетями пользуются в среднем 20%.

Половине молодежи ИИ помогает работать лучше

Для половины молодых людей (до 18 лет — 49%, 18–24 года — 51%) технологии стали отличным помощником в работе. Среди возрастной категории 45+ этот взгляд разделяют лишь 29%, при этом около половины взрослых респондентов отмечают, что их работа пока не предполагает использования ИИ (47% опрошенных в возрасте 35-44 лет, 46% — 45-54 года и 50% — 55 и старше). Также обнаружилось гендерное различие: мужчины в два раза чаще женщин склонны наделять ИИ статусом «коллеги» (4% против 2%).

В Москве (45%), Волгоградской и Воронежской областях (по 44%) ИИ чаще всего называют надежным помощником в работе. А в Нижегородской области зафиксирован самый высокий процент тех, кто уже считает нейросеть полноценным коллегой (10%). Таким образом, крупные деловые центры и технологические кластеры быстрее других адаптируют ИИ под нужды сотрудников.

В профессиональном плане ИИ ожидаемо лидирует там, где важна работа с информацией и креатив: в профсферах «Маркетинг, реклама и PR» (68%), «Искусство, массмедиа и развлечения» (63%), «Информационные технологии» (59%). Напротив, в сферах производства, сервисного обслуживания, безопасности (по 55%) и транспорта (53%) ИИ пока внедряется медленнее из-за высокой доли физического труда.

Новые возможности с ИИ: эффективность и интересные задачи

безопасность

Россияне только начинают открывать для себя преимущества ИИ, отмечая, что он не заменяет человека, а помогает ему стать эффективнее. Около 12% респондентов уже зафиксировали рост конкурентоспособности своего бизнеса благодаря технологиям, а 11% заявили о появлении новых, более интересных задач и ролей.

В возрастном разрезе позитивные изменения чаще всего видит молодежь: в группе 18–24 года каждый шестой (17%) отмечает рост эффективности, а 15% — трансформацию своего функционала в сторону появления более интересных задач.

Региональными лидерами по увеличению продуктивности за счет искусственного интеллекта стали респонденты в Нижегородской области (22%), Воронежской области (19%) и в Пермском крае (16%). Новые задачи и роли благодаря ИИ чаще всего появляются у жителей Воронежской, Новосибирской областей и Москвы (по 15%).

В профессиональных категориях наиболее заметное влияние ИИ фиксируется в сферах, где высока доля интеллектуального и креативного труда. Абсолютный лидер — маркетинг, реклама и PR: 40% специалистов заявили о росте эффективности, а у 31% появились новые роли. В ИТ-секторе 25% говорят о повышении конкурентоспособности, 19% получили новые задачи, в профсфере «Управление персоналом, тренинги» у 31% опрошенных благодаря ИИ появились новые роли, а 18% стали работать эффективнее. В интеллектуальных сферах ИИ не просто ускоряет работу, но и создает для специалистов новые карьерные возможности.

