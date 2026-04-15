ICL Soft и «Инферит» займутся развитием корпоративных ИТ‑решений для цифровой трансформации бизнеса

Российский вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и разработчик цифровых решений и поставщик ИТ‑услуг ICL Soft объявили о стратегическом партнерстве. Компании объединят усилия для развития отечественных ИТ‑инструментов корпоративного сегмента — с фокусом на глубокую интеграцию технологий, поддержку решений и масштабирование цифровых сервисов.

Ключевой элемент совместной работы — система «Инферит ИТМен». Она выполняет полную инвентаризацию, учет и контроль ИТ‑активов: агрегирует данные из разных источников, нормализует, идентифицирует, обогащает и типизирует их для создания единого источника достоверной информации об ИТ‑инфраструктуре организации. Решение оптимизирует затраты на ИТ‑активы и поставляет очищенные данные в системы управления ИТ‑услугами (ITSM).

Интеграция «Инферит ИТМен» в портфель решений ICL Soft позволит предлагать клиентам комплексные ITSM‑решения — с акцентом не на разовую продажу «коробочного» продукта, а на долгосрочную поддержку, адаптацию и масштабирование цифровых инструментов под реальные бизнес‑задачи. Такой подход обеспечит предприятиям гибкость в развитии ИТ‑инфраструктуры и поможет эффективнее управлять ресурсами.

Илья Шилов, Consid: Рынок складской логистики постепенно уходит от зависимости от решений одного поставщика

«Сегодня критически важно не просто поставлять готовые решения, а выстраивать долгосрочные партнерские отношения с клиентами: сопровождать внедрение, помогать адаптироваться к новым инструментам и масштабировать цифровые сервисы по мере роста бизнеса. Особенно в текущих условиях особую значимость приобретают именно отечественные разработки — они обеспечивают технологическую независимость и позволяют быстро адаптировать ИТ‑системы под меняющиеся потребности рынка. Наше партнерство с “Инферитом” — пример такого подхода. Мы объединяем экспертизу в BPM и ITSM с мощными инструментами инвентаризации ИТ‑активов, чтобы создавать решения, которые реально меняют процессы и дают измеримый эффект», — сказал Дмитрий Золотарев, руководитель BPM-департамента ICL Soft.

«Сотрудничество с ICL Soft — важный шаг в развитии партнерской экосистемы “Инферит”. ICL Soft обладает уникальной отраслевой экспертизой и большим опытом внедрения ITSM‑решений. Уверен, что, объединив наши компетенции, мы предложим клиентам полностью прозрачную картину ИТ-инфраструктуры и максимально эффективные сценарии управления ИТ‑активами», — отметил Максим Белый, руководитель партнерской сети программных продуктов «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

