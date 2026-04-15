Кадровый коллапс в КИИ: RTM Group прогнозирует многомиллионные убытки из-за дефицита ИБ-специалистов

Эксперты компании RTM Group, специализирующейся на кибербезопасности и праве в ИТ, предупреждают: уровень нехватки квалифицированных кадров в сегменте критической информационной инфраструктуры (КИИ) составляет 43%, что ставит под угрозу стабильность ключевых отраслей экономики и ведет к неэффективному расходованию бюджетов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, охватившего более 500 организаций КИИ. Опросы проводились в период с IV квартала 2025 г. по I квартал 2026 г. среди руководителей и заместителей по ИБ. Итоги исследования свидетельствуют о беспрецедентном разрыве между требованиями регуляторов и реальными возможностями бизнеса по их исполнению.

Ключевые цифры и тренды

Кадровый дефицит. Нехватка рядовых сотрудников в субъектах КИИ превысила 50%, управленческого звена — 25%

Трудности найма. Процедура подбора квалифицированного специалиста по защите КИИ сегодня занимает от 3 до 15 месяцев.

Зарплатная аномалия. Из-за персональной ответственности и срочности («нужны еще вчера») стоимость специалистов по КИИ в 1,5-2 раза выше среднерыночной. Средняя зарплата ответственного за КИИ в России достигла 150 тыс. руб., при этом компетенции каждого второго нового сотрудника не соответствуют сложности задач.

Инвестиционный провал. Несмотря на то, что 86% объектов КИИ успешно прошли этап категорирования, до реальных закупок и внедрения систем защиты дошли лишь 15%. Таким образом, 71% проектов «зависает» на промежуточных стадиях, превращаясь в замороженные инвестиции без фактического обеспечения безопасности.

Бюрократический барьер и риски

Эксперты RTM Group отмечают, что одной из причин кризиса является переусложненность нормативной базы. В настоящее время безопасность КИИ регулируют более 100 актуальных документов (187-ФЗ, указы Президента, приказы ФСТЭК и ФСБ). Это требует колоссальных трудозатрат: специалисты тратят основное время на изучение регламентов, а не на практическую защиту.

«Наши данные указывают на опасный парадокс: бизнес тратит огромные средства на бумажный комплаенс, но остается беззащитным перед реальными угрозами из-за отсутствия рук и экспертизы, — сказал Евгений Царев, управляющий RTM Group. — Компетенции и автоматизация сегодня — это не просто пункты в стратегии, а вопрос выживания инфраструктуры. Без внедрения новых подходов стабильность работы КИИ останется под вопросом».

Возможности быстрого преодоления кризиса

RTM Group предлагает три вектора для минимизации рисков.

– Инвестиции в автоматизацию. Внедрение систем автоматизации ИБ-процессов требует всего около 5% от общего бюджета проекта, но дает до 50% прироста эффективности. Это позволяет высвободить до 80% времени службы ИБ.

– Обучение собственных кадров. Подготовка действующего сотрудника по вопросам защиты значимых объектов КИИ (ЗОКИИ) занимает в среднем шесть месяцев и обходится дешевле, чем длительный хантинг на перегретом рынке.

– Привлечение внешнего опыта. Использование экспертов с практическим опытом внедрения сокращает сроки реализации проектов на 70%, что нивелирует высокие затраты на их привлечение за счет исключения ошибок на этапе проектирования.