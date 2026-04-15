SkillStaff зафиксировала охлаждение рынка ИТ-зарплат до 20% в I квартале 2026 года

Платформа гибкой занятости SkillStaff проанализировала динамику зарплатных вилок ИТ-специалистов в I квартале 2026 г. по сравнению с IV кварталом 2025 г. Исследование показывает, что рынок завершил фазу широкого роста и вошел в период охлаждения, где трендом становится не рост зарплат, а их перераспределение между ролями, стеками и уровнями квалификации.

В I квартале 2026 г. ИТ-рынок демонстрирует завершение многолетнего цикла роста зарплат. В отличие от предыдущих периодов, когда вилки увеличивались почти синхронно по всем направлениям, текущая динамика стала разнонаправленной.

Главное изменение — рынок перестал оценивать специалистов по роли и начал формировать зарплатные вилки вокруг конкретных специализаций и стеков. Внутри одной роли разница в динамике зарплат достигает десятки процентов: одни технологии теряют в цене из-за переизбытка кадров, другие удерживают уровень или растут из-за точечной нехватки экспертизы.

В сегменте DevOps среднее снижение зарплатных вилок составило около 20%. Наиболее сильный спад зафиксирован у DevOps уровня senior: диапазоны снизились с 400–450 тыс. до 290–350 тыс. руб. Схожая динамика характерна для SRE-инженеров, где среднее снижение по всем грейдам составляет 11%, а в senior-сегменте достигает 18% — с 430–450 тыс. до 320–370 тыс. руб.

Снижение зарплат в DevOps-сегменте вызвано переизбытком junior и middle-специалистов при стабильном спросе, что усиливает конкуренцию. В дополнение уход западных вендоров и рост автоматизации снизили сложность задач, которые ранее требовали более высокой экспертизы.

Параллельно продолжается корректировка в дизайне. Продуктовые и UI/UX-специалисты демонстрируют опережающее снижение: до –11% у senior-уровня и до –20% у lead-позиций.

Backend-разработка в целом демонстрирует снижение вилок в среднем на 11%, при этом заметна различия в динамике по технологиям.

Наиболее заметная коррекция зафиксирована в Go и Node.js. В Go падение достигает до –100 тыс. руб. в senior и teamlead-сегментах (–18% и –14% соответственно). Node.js также показывает существенное давление: до –20% у senior-уровня.

Java остается относительно стабильным стеком, однако также демонстрирует коррекцию — до –15% у junior и –8% у middle-специалистов. Python и C/C++ показывают устойчивое снижение в диапазоне 7–11%.

Единственным исключением становится C# и .NET: на junior и middle-уровнях фиксируется рост вилок до +17%, при этом на senior-уровне наблюдается снижение примерно на 11%.

Frontend-рынок демонстрирует схожую логику: универсальные специалисты теряют в цене, тогда как отдельные стековые направления (React, Vue, Angular) сохраняют точечный рост.

Системные аналитики входят в число немногих направлений, где динамика остается положительной, особенно в средних грейдах. У специалистов уровня middle рост составляет +12%, у middle+ — плюс 13%, а у senior — около +7%. Junior и teamlead остаются в зоне стагнации. В сегменте DWH-аналитики рост выражен сильнее: middle прибавляет до +15%, middle+ — до +16%.

Тестирование в целом остается стабильным направлением без существенных структурных изменений. Незначительное снижение фиксируется только в автоматизированном тестировании (Python и C#) — в диапазоне 20–40 тыс. рублей.

Архитектурные роли остаются единственным сегментом рынка с устойчивым расширением вилок. Рост фиксируется на уровнях junior (+13%, с 350–400 тыс. до 400–450 тыс.) и middle (+10%, с 400–500 тыс. до 460–550 тыс.). При этом middle+ и senior остаются стабильными, сохраняя диапазоны до 600–750 тыс. руб.

Сегмент ИИ-специальностей остается наиболее неоднородным.

Рынок разработки ИИ-агентов постепенно переходит в стадию умеренного развития: у специалистов senior-уровня фиксируется зарплата от 360 до 410 тыс., уровень middle+ и teamlead сохраняют стабильность.

В то же время аналитики для ИИ-агентов демонстрируют наиболее выраженный рост: +19% у middle+ и до +25% у senior, что отражает смещение спроса в сторону прикладной data-экспертизы внутри ИИ-продуктов.

Prompt engineering остается наиболее волатильным сегментом с максимальной динамикой роста: до +36% у middle+ и до +40% у senior, однако сохраняет зависимость от рыночного хайпа.

Наиболее устойчивыми остаются MLOps и data engineering-роли, где сохраняется стабильный рост вилок по всей линейке — от 180–230 тыс. у junior до 460–600 тыс. у teamlead.

«В 2026 г. на ИТ-рынке продолжается коррекция рынка зарплат, которую мы наблюдаем с конца 2025 г. Зарплаты растут только у узких экспертов: тех, кто работает с данными, архитектурой и внедряет ИИ в рабочие процессы. Новичкам войти в профессию становится все сложнее — junior-вакансий меньше, а работодатели предлагают хорошую вилку зарплат только тем, у кого уже есть опыт и глубокие знания», — сказала Анна Королева, HRD платформы SkillStaff.

