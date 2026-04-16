Эксперты ВШЭ изучили как студенты выбирают стратегии работы с ИИ в учебе

ИИ становится неотъемлемой частью учебного процесса, но его использование вызывает у студентов двойственные чувства. Для одних технологии становятся «спасателем», снижающим тревогу перед дедлайном, другие опасаются, что постоянная помощь алгоритмов приведет к потере навыка самостоятельного мышления. Авторы исследования — доцент факультета социальных наук НИУ ВШЭ Мария Чумакова и студент-исследователь департамента психологии вуза Надежда Страхова. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Исследователи ставят задачу понять, где проходит граница между поддержкой и подменой учебной деятельности, и как личностные особенности формируют выбор стратегии. Для этого была проведена серия глубинных интервью со студентами российских вузов (19–25 лет) разных направлений подготовки и уровней ИИ-грамотности.

«Студенты постоянно оказываются перед выбором: потратить часы на самостоятельное выполнение задания или сделать его быстрее совместно с ИИ. Однако использование технологии без рефлексии превращает инструмент поддержки в инструмент подмены. Несмотря на эту опасность, исследование опровергает стереотип о тотальном «отключении» мышления. Полученные данные показывают, что полное делегирование задачи ИИ блокируется внутренними и внешними факторами. Так, устные форматы контроля, высокие внутренние стандарты качества, заинтересованность преподавателя, интерес к предмету и рефлексия смысла высшего образования способствуют более активному включению в обучение и использованию ИИ только как инструмента», — Надежда Страхова, соавтор, студент-исследователь департамента психологии ФСН НИУ ВШЭ.

В целом в ходе исследования были выявлены следующие эффекты использования ИИ.

Эмоционально-регуляторная функция – ИИ как «спасатель».

Обращение к генеративному ИИ часто обусловлено не столько практической необходимостью, сколько потребностью в эмоциональной саморегуляции. Технология воспринимается студентами как «спасатель» в ситуациях академического напряжения: при риске не уложиться в дедлайн, столкновении с эффектом «чистого листа», тупиком в решении задачи или неясными требованиями. Использование ИИ позволяет снизить тревогу, справиться со скукой и минимизировать страх получения негативной обратной связи от преподавателя. Важно, что технология дает студентам ощущение большего контроля над собственным состоянием, снижая зависимость от внешних факторов. При этом привычка к прокрастинации выступает устойчивым предиктором более частого обращения к ИИ — алгоритмы создают иллюзию «безопасного откладывания».

Когнитивные эффекты — риск снижения сквозных умений.

Студенты отмечают, что технология позволяет быстро получать структурированные выжимки, обходить этапы самостоятельного «продирания» через сложные тексты и минимизировать рутинные аналитические усилия. Однако данные показывают и обратную сторону этого процесса: систематическое делегирование когнитивных операций алгоритмам ведет к риску снижения сквозных умений — критического анализа, синтеза информации, самостоятельной работы с источниками и построения внутренних смысловых связей. Устраняя естественные учебные трудности, ИИ лишает студентов возможности развития через продуктивное затруднение. В долгосрочной перспективе это может влиять на глубину усвоения материала, формирование профессиональной устойчивости и на способность к самостоятельному решению нестандартных задач.

Мотивационный контекст и академическая самоидентификация.

Ключевым фактором, определяющим формат использования ИИ, выступает интерес к предмету и его воспринимаемая релевантность для будущей карьеры. Этот аспект тесно связан с академической самоидентификацией (например, «я математик, а не программист») и поиском личного смысла в учебном плане. Если студент видит в дисциплине ресурс для профессионального становления и соотносит выбранную специальность с образом будущей профессии, ИИ используется избирательно и рефлексивно — как помощник в проверке гипотез, структурировании материала или поиске альтернативных точек зрения. Напротив, при формальном отношении к курсу или отсутствии связи с профессиональными целями технология часто применяется для полного замещения учебной деятельности. Таким образом, стратегия взаимодействия с ИИ выступает не просто привычкой, а индикатором глубинных мотивационных установок и уровня академической вовлеченности.

На основе выявленных закономерностей исследователи разрабатывают авторский опросник с учебными сценариями (виньетками) и стандартизированными психологическими шкалами. Количественная фаза исследования уже стартовала: данные собираются по всей России среди 150–200 студентов. Результаты позволят выявить наиболее часто встречающиеся профили пользователей ИИ, а также сформулировать рекомендации для преподавателей по проектированию заданий, устойчивых к поверхностному использованию ИИ, и развитию цифровой грамотности в вузах.