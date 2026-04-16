Генеральным директором «СКБ Контур» станет Дмитрий Мраморов

В руководстве компании «СКБ Контур» произойдут плановые изменения. С 19 апреля 2026 г. должность генерального директора займет Дмитрий Мраморов, на этом посту он сменит Михаила Сродных. Об этом CNews сообщил представитель «СКБ Контур».

Дмитрий Мраморов с 2009 по 2019 г. занимал должность генерального директора «СКБ Контур». Последние шесть лет — председатель совета директоров компании.

Дмитрий Мраморов, председатель совета директоров «СКБ Контур», сказал: «В экономике страны и структуре российского бизнеса происходят существенные изменения, вызванные сложной внешней и внутренней средой. В то же время появление новых технологий, прежде всего искусственного интеллекта, открывает перед компанией новые возможности и одновременно создает риски для привычных бизнес-моделей. В этих условиях «СКБ Контур» важно сохранить устойчивость и динамику бизнеса, при этом быстрее реагировать на меняющуюся обстановку, интегрируя появляющиеся технологии в наши продукты. Я надеюсь, что мой опыт работы в совете директоров и в руководстве компании, позволит реализовать потенциал «СКБ Контур», увеличить скорость принятия решений и обеспечить новый импульс развития».

Михаил Сродных занимал должность генерального директора с 2022 г. Он продолжит работать в «СКБ Контур» в составе совета директоров.

