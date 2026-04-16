Корпорация ITG расширила портфель MES-системой для управления производством

Корпорация ITG объявила о запуске нового направления — системы управления производственными процессами SimpleMES. Решение создано на базе low-code-платформы SimpleOne, ориентировано на среднее и крупносерийное производство и может адаптироваться под разные отрасли без участия вендора. Запуск нового направления стал частью стратегии ITG по формированию единой цифровой среды для бизнеса, в которой отраслевые решения объединяются в общую архитектуру управления.

SimpleMES работает между уровнями ERP (Enterprise Resource Planning — планирование ресурсов предприятия) и АСУ ТП, принимает заказы из систем планирования, трансформирует их в производственные задания, собирает данные с оборудования и возвращает фактические показатели в управленческий контур. Интерфейсы рассчитаны на использование непосредственно в цехе и поддерживают сенсорные экраны, планшеты и промышленные панели, что упрощает работу сотрудников и делает взаимодействие с системой более удобным. По функциональности SimpleMES способен заменить западные решения уровня SAP ME, MPDV Hydra и ProLEIT, утверждают в ITG.

«Мы запустили направление MES (система управления производственными процессами) в экосистеме SimpleOne, чтобы дать компаниям инструмент для сквозного управления бизнес-процессами и быстрой адаптации к изменениям рынка. Простая интеграция производства, логистики, активов, закупок, персонала и ИТ в единую цифровую среду позволит предприятиям сосредоточиться на развитии, а не на сложных внедрениях. Мы рассматриваем платформенные решения как стандарт управления, который объединяет процессы и ускоряет цифровую трансформацию», — сказал Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус».

<p>Илья Шилов, Consid: Рынок складской логистики постепенно уходит от зависимости от решений одного поставщика</p>
Илья Шилов, Consid: Рынок складской логистики постепенно уходит от зависимости от решений одного поставщика

Разработка SimpleMES заняла полтора года и была разделена на два этапа: шесть месяцев проектирования архитектуры и год создания MVP (Minimum Viable Product, минимально жизнеспособный продукт). Большая часть функциональности реализована средствами low-code, что позволило существенно сократить сроки создания, снизить зависимость от узкоспециализированных разработчиков и создать промышленное решение быстрее традиционных MES-проектов. Сейчас SimpleMES находится на этапе выхода на рынок. Наибольший интерес к системе проявляют предприятия автомобилестроения.

«После ухода западных вендоров российский рынок MES столкнулся с дефицитом универсальных платформенных решений. Большинство отечественных систем исторически создавались под конкретного заказчика или отрасль, поэтому каждое внедрение требовало длительной разработки и серьёзных доработок. Мы увидели, что сейчас правильный момент, чтобы создать MES системно — не под одного клиента и не как отдельный модуль, а как полноценную платформу с нуля, синтезировав весь накопленный опыт. Наша задача — дать рынку гибкий инструмент, который можно масштабировать, адаптировать и внедрять быстрее, чем это было возможно раньше», — сказал Юрий Дудников, владелец продукта SimpleMES, корпорация ITG.

