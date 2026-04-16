«Крок» открывает набор на Летнюю ИТ-школу 2026

«Крок» объявил о старте регистрации на Летнюю ИТ-школу 2026 — бесплатную образовательную программу для старшеклассников, студентов и выпускников вузов. За две недели участники смогут прокачать цифровые навыки, познакомиться с экспертами ИТ-компании «Крок» и сделать первые шаги в карьере. Об этом CNews сообщили представители «Крок».

Летняя ИТ-школа «Крок» — это ежегодный проект, который объединяет теорию и практику: участники работают над реальными кейсами, решают технологические задачи и учатся управлять проектами в команде. По итогам обучения лучшие выпускники получают приглашение на оплачиваемую стажировку в компанию «Крок».

В этом году для студентов старших курсов и выпускников вузов доступны пять основных направлений: Sales & Management — основы проектного управления и В2В-продаж; Летняя инженерная школа — изучение и проектирование инженерных систем; Кибербезопасностьзащита данных и управление инцидентами; Телекоммуникации — современные коммуникационные решения; ИТ-аналитика — работа с данными и построение цифровых моделей.

Для старшеклассников и студентов первых курсов высших учебных заведений открыт специальный трек Junior — программа, которая поможет понять, как взаимосвязаны технологии, инженерия и бизнес. Участники смогут глубже разобраться в работе цифровой инфраструктуры и попробовать себя в роли инженера или менеджера ИТ-проектов.

Каждый трек представляет практико-ориентированный интенсив продолжительностью две недели, в котором участники решают реальные бизнес-задачи и общаются с экспертами компании.

«Летняя школа — это возможность увидеть, как создаются сложные ИТ-решения в реальных проектах. Мы делаем акцент на практике, потому что хотим, чтобы молодые специалисты сразу понимали, как их знания применяются в бизнесе», — сказала Надежда Юнусова, директор по привлечению и работе с талантами «Крок».

Все занятия пройдут в московском офисе «Крок» (ул. Волочаевская, 5к1). Чтобы попасть на программу, нужно выбрать направление, зарегистрироваться на сайте schoolcroc.ru и успешно пройти отбор.

