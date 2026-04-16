Минцифры России и Центральный университет объявили о партнерстве в рамках образовательного ИТ-проекта «Код будущего»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Центральный университет объявили о стратегическом партнерстве в рамках проекта «Код будущего». Выпускники образовательной инициативы Минцифры России смогут поступить в Центральный университет в ускоренном формате и учиться с грантовой поддержкой.

«Код будущего» — образовательная инициатива Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, запущенная в 2022 г., в рамках которой школьники и студенты колледжей могут бесплатно проходить ИТ-курсы и получать навыки для карьеры в информационных технологиях. В настоящее время «Код будущего» реализуется в рамках федеральной программы «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Главная цель партнерства — помочь школьникам старших классов и выпускникам колледжей выстроить понятную карьерную траекторию — от знакомства с ИТ-профессией до поступления в ведущий вуз и последующего трудоустройства.

Благодаря сотрудничеству Центрального университета и Минцифры России более 250 тыс. выпускников проекта «Код будущего» смогут получить преимущество в грантовом конкурсе при поступлении в ведущий инновационный вуз страны по направлениям «Разработка», «Бизнес и аналитика» и «Искусственный интеллект».

Абитуриенты смогут использовать сертификат о прохождении курсов программирования «Код будущего» для перехода на финальный этап отбора грантового конкурса Центрального университета. Формат финального этапа и размер гранта зависят от уровня сложности курса, пройденного в рамках проекта «Код будущего».

Выпускники начального, базового и продвинутого уровней будут проходить в финальный этап отбора на получение гранта Центрального университета в формате бизнес-игры. Им необходимо совместно с другими участниками конкурса разобрать задачу, предложить вариант решения и объяснить логику рассуждений. Кандидаты, успешно выполнившие задания отбора, получат гарантированный грант от 25% на обучение в Центральном университете.

Абитуриенты, освоившие курсы «Код будущего» на профессиональном уровне, пройдут финальный этап отбора в формате индивидуального собеседования. Гарантированный грант за успешное прохождение конкурса составит от 50%.

Все абитуриенты — выпускники проекта «Код будущего» — смогут получить дополнительный грант до 30% за участие в образовательных мероприятиях Центрального университета. Он суммируется с гарантированным грантом.

Подать заявки на участие в грантовом конкурсе Центрального университета могут учащиеся 10-11 классов и студенты, получающие среднее профессиональное образование.

Трубникова Татьяна, директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России, сказала: «Хочется отметить важность партнерства министерства и Центрального университета для выпускников проекта "Код будущего". У ребят появилась отличная возможность получить грант до 100% на обучение востребованным ИТ-специальностям в Центральном университете. Уверена, что новые возможности позволят выпускникам проекта "Код будущего" выбирать оптимальные траектории своего профессионального развития».

Евгений Ивашкевич, ректор Центрального университета, отметил: «Проект "Код будущего" — важнейший инструмент подготовки ИТ-специалистов для формирования кадрового потенциала страны. Он позволил сотням тысяч школьников и студентов колледжей познакомиться с перспективной сегодня сферой информационных технологий. Однако мы видим разрыв между стартом обучения и выходом в профессию. Выпускникам проекта часто не хватает понятного следующего шага. Чтобы решить эту проблему, Центральный университет запускает партнерство с Минцифры России и предлагает выпускникам проекта "Код будущего" ускоренный путь поступления в ведущий вуз. Наша задача — создать прямой путь от базового программирования до реальной карьеры в ИТ и помочь молодым талантам стать востребованными высококвалифицированными профессионалами».

