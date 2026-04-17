«БФТ-Холдинг» объявил о ребрендинге

«БФТ-Холдинг», российский вендор, разработчик программных продуктов и заказных решений, объявил о ребрендинге. Обновление затронуло ключевые элементы визуальной идентичности: логотип, шрифт, цветовую палитру и подход к графическим решениям. Ключевая идея изменений – развитие компании и расширение ее присутствия на рынке – получает естественное продолжение в ее визуальном коде. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

Основой обновленной концепции стала идея динамики и направленного развития. В логотипе и графических элементах задано движение из нижнего левого угла в верхний правый, что задает вектор роста и визуально отражает движение компании вперед.

Визуальный код выстроен как система, в которой каждый элемент имеет свое значение и работает на общий результат. Такая логика отражает ценности БФТ-Холдинга – профессионализм, результат, энергию и командную работу – и проявляется в подходе к созданию решений и работе с заказчиками.

Через визуальный язык компания транслирует свой подход: создавать решения, которые не просто работают, а формируют ценность для заказчиков и устойчиво развиваются вместе с их задачами.

«"БФТ-Холдинг" – это компания с проектами федерального масштаба. Наши решения уже почти 30 лет доказывают надежность, и сегодня мы последовательно развиваемся, усиливая технологическую экспертизу, свои позиции на рынке, и расширяем работу с корпоративным сегментом. Мы развиваемся комплексно: усиливаем собственные решения, работаем через партнерские сети и интегрируем партнерские решения, выстраивая целостный контур для наших заказчиков. Наш фокус – создание сложных цифровых систем, которые становятся основой для управления и развития. И новый дизайн отражает ту энергию роста и тот уровень амбиций, которые определяют нас сегодня», – сказала Наталья Зейтениди, генеральный директор «БФТ-Холдинга».

Павел Костюрин, «Инфосистемы Джет»: Как мировые тренды меняют рынок ЦОД в России Цифровизация

Ключевым элементом визуального языка стала стилизация под пиксели. В графическом отображении она подчеркивает технологичность Компании и показывает экосистему программных продуктов. Этот прием отражает платформенный подход «БФТ-Холдинга» к построению ИТ-ландшафтов заказчиков. Пиксели складываются в цельное изображение так же, как отдельные решения, данные и процессы объединяются в единую работающую архитектуру. Гибкость визуальной системы отражает и гибкость создаваемых решений: возможность развивать, дополнять и масштабировать их без потери целостности. Именно по такому принципу сегодня формируются современные ИТ-системы заказчиков.

«Новый фирменный стиль – это прямое отражение того, как сегодня развивается Компания и с какими задачами мы работаем. Масштаб и сложность проектов растут, и это требует более точной, системной и гибкой визуальной логики. Нам было важно сохранить узнаваемость бренда, которую мы сформировали за годы работы. Эта преемственность заложена в цвете и базовых графических принципах, но при этом визуальный язык стал более современным, структурным и адаптивным. В основе обновления – платформенная логика, где из отдельных элементов формируется целостный образ, как и в наших решениях. По этому же принципу мы выстраиваем наши решения и это позволяет гибко развивать бренд и масштабировать его без потери целостности. Новый слоган "Будущее формируют технологии" точно отражает наш подход к развитию и ту роль, которую технологии играют в создании решений для рынка и заказчиков», – сказала Юлия Захаренко, директор Дирекции маркетинга и партнерских отношений «БФТ-Холдинга».

