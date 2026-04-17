CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

Московская биржа начинает торги акциями ПАО «В2В-РТС»

На Московской бирже стартовали торги акциями ПАО «В2В-РТС» — российской электронной торговой платформы для бизнеса и государства. Торговый код — BTBR. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

«В2В-РТС» охватывает крупнейшие электронные площадки для всех видов коммерческих и государственных закупок, а также решения и сервисы цифровизации торгово-закупочных процессов, с помощью которых клиенты в десятках российских регионов сокращают издержки, улучшают бизнес-процессы, расширяют доступ к контрагентам и получают дополнительную выгоду.

Акции ПАО «В2В-РТС» включены в котировальный список второго уровня Московской биржи.

В рамках первичного размещения акций (IPO) эмитент привлек свыше 2,4 млрд руб. Рыночная капитализация компании по итогам IPO составила 21 млрд руб. На момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free-float) составила 11,5%.

Наталья Логинова, директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи: «Выход на биржу отраслевого лидера – всегда знаковое событие для финансового рынка. И характерно, что первое IPO в этом году совершает технологическая компания из ранее не представленного на бирже сектора, что вызывает особый интерес инвесторов. За плечами «В2В-РТС» – более 20 лет планомерного устойчивого развития, а сегодня это компания номер один на растущем рынке цифровых закупок. Уверена, что у эмитента есть все возможности сформировать устойчивую базу инвесторов, и, надеюсь, в будущем мы увидим акции «B2B-РТС» в Секторе Рынка инноваций и инвестиций Московской биржи и в наших индексах».

Кирилл Толчеев, генеральный директор и управляющий партнер ПАО «В2В-РТС»: «Сегодня мы не только открываем начало торгов на Московской бирже, но и представляем фондовому рынку новую категорию эмитента. Это активно растущий на фоне цифровизации экономики, масштабный рынок электронных закупок для бизнеса и государства. Мы увидели хороший отклик и интерес у инвесторов к нашему бизнесу, инвестиционной истории и взвешенному подходу к оценке. Рынок действительно соскучился по эмитентам с высокой дивдоходностью и адекватной оценкой. Мы со своей стороны будем и дальше следовать нашей продуманной стратегии и принципам прозрачности, соблюдая интересы наших акционеров».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

75% легендарной сети «Связной» выставили на торги по цене однокомнатной квартиры

ИТ на стройке: как вложиться с максимальной отдачей

Создателей бесплатного сотового оператора посадили за мошенничество

Искусственный интеллект меняет подход к гибридной инфраструктуре — исследование Cloud.ru

В России разработан первый полностью роботизированный склад для доставки почты дронами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще