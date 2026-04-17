Punkt E приобрела операторский бизнес Sitronics Electro у Sitronics Group

Punkt E приобрела международный операторский бизнес Sitronics Electro у Sitronics Group. Объединённая сеть превысит 1,6 тыс. зарядных станций более чем в 60 регионах России и двух странах СНГ, закрепив за Punkt E позицию крупнейшего оператора зарядной инфраструктуры в стране. Sitronics Group в сфере электромобильности сфокусируется на разработке и производстве зарядного оборудования – от индивидуальных станций до ультрабыстрых ЭЗС для общественного электротранспорта. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Group.

В Punkt E переходят операторская сеть ЭЗС, мобильное приложение, системы мониторинга и диспетчеризации электротранспорта, а также бизнес по проектированию и строительству зарядных хабов для общественного и коммерческого транспорта. Сделка позволит объединить инфраструктуру, ИТ-платформы и клиентские базы двух компаний, повысить загрузку сети и расширить компетенции в сегменте городской и коммерческой зарядной инфраструктуры.

Компания Punkt E с 2019 г. развивает федеральную сеть, которая насчитывает более 1 тыс. станций в 61 регионе, включая станции под управлением и в роуминге. Пользовательская база превышает 120 тыс. пользователей. Также компания активно развивает партнерство по франшизе и реализует решения по зарядной инфраструктуре для жилой и коммерческой недвижимости.

Компания Sitronics Electro, помимо развития собственной сети ЭЗС, за 5 лет cформировала компетенции по проектированию и строительству сложной зарядной инфраструктуры, разработала программное обеспечение для запуска, агрегации, мониторинга и диспетчеризации зарядных станций и электротранспорта. Зарядные станции Sitronics Electro доступны в 54 регионах России, а также в Армении и Киргизии, в приложении оператора зарегистрировано порядка 88 тыс. пользователей.

«Для Punkt E эта сделка – стратегический шаг по консолидации рынка, который переходит к модели, где ключевую роль играют крупные операторы. Сделка поможет нам повысить масштаб и эффективность сети зарядных станций, а нашим клиентам удобно пользоваться объединенной сетью через единое мобильное приложение. Дополнительные компетенции и ПО Sitronics Electro для общественного и коммунального транспорта откроют нам рынок комплексных строительных проектов ультрабыстрой зарядной инфраструктуры», – сказал управляющий директор Punkt E Константин Алябьев.

«Мы вошли в рынок электромобильности в 2021 г. на этапе его становления. Нам удалось занять значимую позицию на рынке и создать полноценную технологическую платформу, объединившую разработку и производство оборудования, а также одного из крупнейших операторов частной сети ЭЗС. Это стало возможным благодаря сильной команде и системной работе, результаты которой мы оцениваем очень высоко. Текущий этап развития рынка требует консолидации ресурсов, концентрации управленческого внимания и инвестиций на приоритетных направлениях. В этой логике продажа операторского сегмента является для Sitronics Group взвешенным стратегическим шагом, который позволит компании сфокусироваться на направлениях с максимальным технологическим и промышленным потенциалом. В числе наших безусловных приоритетов – разработка и производство решений для электромобильности, автономной навигации и береговых систем. Именно здесь мы видим основу для дальнейшего устойчивого роста, расширения технологического лидерства и укрепления конкурентных позиций компании», – отметил президент Sitronics Group Алексей Марухин.

Почему управление виртуальными сетями – это механизм кибербезопасности
Почему управление виртуальными сетями – это механизм кибербезопасности Безопасность

В рамках сделки будет проведена интеграция команд и бизнес-процессов. Андрей Гурленов займет позицию директора по инфраструктурному бизнесу объединенной компании, он будет курировать инфраструктурный бизнес и международное развитие.

На первом этапе для пользователей Sitronics Electro сохранятся текущие условия работы сервиса. Интеграция инфраструктуры и цифровых решений будет осуществляться поэтапно на базе платформы Punkt E, в мобильном приложении которой уже сейчас можно заряжаться на зарядных станциях Sitronics благодаря заключенному роуминговому соглашению.

Финансовым консультантом Punkt E по сделке выступил инвестиционный банк Advance Capital.

«Сделка Punkt E и Sitronics Electro отражает переход рынка зарядной инфраструктуры к стадии консолидации. По мере роста объёмов и требований к качеству сервиса преимущество получают крупные операторы с масштабируемой ИТ-платформой, собственным сервисом ЭЗС и доступом к капиталу для развития. Мы ожидаем, что в ближайшие годы активность M&A в этом сегменте будет усиливаться, а рынок будет структурироваться вокруг нескольких ключевых игроков», – отметил Максим Урьяш, партнер инвестиционного банка «Адванс Капитал».

Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект меняет подход к гибридной инфраструктуре — исследование Cloud.ru

75% легендарной сети «Связной» выставили на торги по цене однокомнатной квартиры

ИТ на стройке: как вложиться с максимальной отдачей

Создателей бесплатного сотового оператора посадили за мошенничество

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

В России разработан первый полностью роботизированный склад для доставки почты дронами

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще