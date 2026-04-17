RUVDS нарастил инвестиции в инфраструктуру на 114%

Хостинг-провайдер RUVDS увеличил инвестиции в инфраструктуру на 114% по итогам 2025 г. Благодаря этим вложениям компанией были дооснащены как имеющиеся площадки, так и запущены новые вычислительные мощности в Ереване, Краснодаре, Мурманске, Омске и Уфе. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

Общее число локаций RUVDS в России и за ее пределами достигло 21 по итогам 2025 г. В 2026 г. провайдер начал предоставлять услуги в Минске, который стал 22м ЦОД в портфеле RUVDS.

«Мы продолжаем движение в выбранном направлении, расширяя как парк оборудования, так и число локаций, доступных нашим клиентам. В прошлом году продолжили масштабирование бизнеса, активно нарастив количество площадок как в России, так и за рубежом. Фокус компании по-прежнему остается на удобстве сервиса и повышении качества наших услуг, и мы намерены только ускорять темпы проводимой работы в этом направлении», – отметил генеральный директор RUVDS Никита Цаплин.

Суммарная выручка хостинг-провайдера в 2025 г. достигла 233 млн руб. 97% от этой суммы обеспечены оказанием услуг IaaS, в основном за счет предоставления виртуальных мощностей (VPS/VDS-серверы).

Выручка RUVDS по итогам I квартала 2026 г. увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным показателем 2025 г. Значения полностью соответствуют Стратегии развития компании на текущий год, по итогам которого RUVDS ожидает общий рост соответствующего показателя на 30%.

