7% офисных сотрудников раздражает необходимость соблюдать корпоративный дресс-код

Офисные сотрудники стали лояльнее относиться к необходимости соблюдать дресс-код, при этом траты на одежду, обувь и аксессуары, соответствующие корпоративному стилю компании, в среднем составили 34 тыс. руб. в год. В опросе SuperJob приняли участие 2500 офисных сотрудников, работающих на территории работодателя. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

С корпоративными требованиями к одежде сталкиваются 46% офисных сотрудников: 8% работают в условиях строгого дресс-кода, а 38% работодатель просит придерживаться делового стиля.

Большинство (82%) сотрудников компаний, где принят дресс-код, покупают офисную одежду полностью за свой счет. У 8% опрошенных работодатель полностью компенсирует расходы или предоставляет корпоративную одежду и обувь, еще у 8% — компенсирует частично или выдает отдельные предметы гардероба.

Траты на соответствие дресс-коду выросли: по средним оценкам респондентов, теперь на это уходит около 34 200 руб. против 28 000 в 2024 г. За два года прибавилось сотрудников, тратящих от 50 до 100 тыс. руб. в год (с 8 до 12%), а также тех, кто расходует более 100 тыс. руб.(с 3 до 6%).

Дресс-код, принятый в компании, нравится 57% работников. Лишь 13% относятся к нему негативно.

Необходимость соблюдать корпоративный стиль в одежде воспринимают спокойно 51% опрошенных, с пониманием — еще 37%. Отрицательно к этому требованию относятся только 7%.

Сами сотрудники довольно высоко оценивают степень влияния внешнего вида и манеры одеваться на карьеру: по 10-балльной шкале средняя оценка составила 5,3 балла. Женщины считают этот фактор чуть более важным (5,6 балла), чем мужчины (5,1). 14% опрошенных уверены, что их внешний вид и готовность соблюдать дресс-код оказали решающее влияние на карьеру (они поставили 10 баллов из 10).

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 461

Время проведения: 2-13 апреля 2026 г.

Исследуемая совокупность: офисные сотрудники, работающие на территории работодателя

Размер выборки: 2500 респондентов.

Другие материалы рубрики

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Российский разработчик: Пришлось избавиться от инвестора, чтобы с 14 попытки попасть в реестр отечественного ПО

Максимальная защиты от инфляции. Зарплаты российских программистов на Python ударно выросли на 40%

Патрон нового образца превращает стандартные винтовки НАТО в средство борьбы с БПЛА

В Японии остановились производства NAND-памяти и химикатов для выпуска чипов

Дата-центр JPMorgan Chase получил налоговые льготы на сумму $77 млн, создав одно новое рабочее место

Техника

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще