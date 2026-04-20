Более 7000 рабочих мест позволит создать расширение ОЭЗ Москвы

Территория особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» увеличилась на 38 гектаров и теперь превышает 430 гектаров. Прирост составил почти 10% от прежней площади. Это позволит разместить на столичных площадках еще больше высокотехнологичных предприятий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Развитие особой экономической зоны — один из приоритетов промышленной политики столицы. Интерес бизнеса к готовой инфраструктуре и налоговым преференциям стабильно растет, поэтому город увеличивает территорию для новых предприятий. Расширение границ ОЭЗ позволит создать более 7000 новых рабочих мест и привлечь дополнительные инвестиции в экономику города. Уже сегодня здесь работают свыше 240 компаний, и с каждым годом число желающих локализовать производство на льготных условиях увеличивается. В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина, к 2030 г. территорию особой экономической зоны планируется расширить в полтора раза», — сказал Максим Ликсутов.

Площадка «Печатники» стала больше на 16,9 гектара. Сейчас там ведется строительство технопарка и промышленно-логистического комплекса. Общая площадь объектов — свыше 280 тыс. кв. метров. Здесь будут представлены компании из таких сфер, как производство медицинских изделий, фармацевтика, электромобилестроение и приборостроение.

Площадка в Новой Москве, где строится крупнейший в России кластер по производству аккумуляторных батарей, расширена на 14 гектаров.

Площадь индустриального парка «Руднево» увеличена на семь гектаров. Здесь уже завершено строительство четырех из пяти корпусов общей площадью около 140 тыс. кв. метров. В них разместятся производства высокотехнологичной продукции в ключевых отраслях, включая авиастроение, медицинскую промышленность и др.

Развитие ОЭЗ Москвы идет быстрыми темпами. С 2020 г. объем инвестиций вырос в девять раз и достиг 490 млрд руб. На предприятиях создано более 30 тыс. рабочих мест. Согласно стратегии развития московской промышленности, к 2030 г. площадь инфраструктуры вырастет почти в три раза и составит 5,7 млн кв. метров. Количество рабочих мест на площадках ОЭЗ должно превысить 90 тыс.