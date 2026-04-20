GreenData: российские компании делают ставку на low-code

Около 65-68% российских компаний уже используют low-/no-code-платформы, по оценкам GreenData. Лидеры – финансы, розничная торговля и строительство, где нужны решения, позволяющие быстро запускать новые цифровые процессы и сервисы без длительной разработки.

В условиях нестабильной экономики российский бизнес переходит на low-code/no-code-платформы, видя в них инструмент для быстрого цифрового рывка без капитальных затрат на разработку и содержание штата ИТ-специалистов. По данным GreenData, доля компаний, где есть хотя бы один рабочий контур на low-code/no-code или платформа с low-/no-code-слоем находится в промышленной эксплуатации, к началу 2026 г. приблизилась к 65-68%. Рынок переходит от точечных внедрений «коробок» к платформенному мышлению и массовому использованию таких инструментов.

Лидирует по проникновению low-/no-code финансовая сфера – порядка 88% банков и финансовых организаций уже перешли на low-code. Такие решения активно применяют в бэк-офисе, workflow-системах, риск-менеджменте и CRM – там, где важны скорость изменений, гибкость и быстрая адаптация процессов. Напротив, почти не используют low-/no-code в сложных расчетах и казначейских ядрах. Эти задачи требуют высокой точности при обработке огромного числа транзакций – low-code здесь чаще выступает оболочкой или расширением.

Второе место занимает ритейл. По оценкам GreenData, low-/no-code платформы используют сегодня до 60% крупных и средних сетевых ритейлеров. Наиболее востребованы такие решения в контуре ERP, CRM, партнерских сценариях, сервисных операциях и быстрых кастомизируемых функциях – в тех зонах, где требуется быстрое внедрение новых функций, которых нет в стандартных отраслевых продуктах, без масштабной ИТ-разработки.

Слабее всего low-/no-code в ритейле проявляет себя в решении таких сложных задач, как ценообразование в реальном времени и собственные e-commerce-сценарии. Таким образом, low-code в ритейле чаще закрывает задачу внедрения быстрых кастомных функций поверх ландшафта, а не заменяет его целиком.

Наконец, тройку лидеров по внедрению low-/no-code замыкают строительство и девелопмент. Около 40% крупных и средних застройщиков и подрядчиков уже применяют такой подход – чаще всего в решениях для документооборота, управления подрядчиками, автоматизации HR, а также в разработке личных кабинетов и координационном слое проектов. Реже – в тяжелом инженерном ядре: BIM/CAD, инженерном моделировании, при формировании сложного календарно-сетевого графика или смет.

Среди догоняющих по уровню проникновения low-/no-code – промышленность, агрокомплекс и сфера услуг. Это связано с разными факторами: от сложных бизнес-процессов до более низкого, в сравнении с лидерами, уровня цифровизации. В этих отраслях low-/no-code-платформы пока решают отдельные нишевые задачи: от управления оборудованием до документооборота с контрагентами.

По оценкам GreenData, бизнес рассматривает low-/no-code-инструменты не как замену всему ИТ-ландшафту, а как быстрый и сравнительно недорогой способ закрыть прикладные задачи – от запуска клиентских сервисов до автоматизации внутренних процессов. При этом они по-прежнему слабо представлены в сегментах, где критичны высокая точность расчетов или специализированная инженерная логика.

«Low-code – это своего рода “мост”, который позволяет оперативно адаптировать высоконагруженные бизнес-критичные приложения под меняющиеся клиентские сценарии и требования рынка и бизнеса. Именно поэтому популярность таких технологий в ближайшее время будет лишь расти: в условиях турбулентной экономики компаниям важно не “уронить” уровень цифровизации – и при этом закрывать задачи минимальными усилиями и ресурсами», – отметил Сергей Лебедев, коммерческий директор GreenData.