«Нанософт» представила учебник по 3D-компьютерной графике на базе nanoCAD

Компания «Нанософт» предстаила новый учебник для высших и средних профессиональных учебных заведений «Теоретические основы инженерной 3D-компьютерной графики. Платформа nanoCAD». Электронная версия доступна для скачивания всем пользователям, а также в скором времени появится в научной электронной библиотеке eLibrary.

Приведенный в учебнике новый курс является альтернативой традиционному курсу начертательной геометрии и предназначен для геометро-графической подготовки студентов. В издании подробно раскрываются теоретические основы инженерной 3D-компьютерной графики и геометрического моделирования на отечественной платформе nanoCAD. Особое внимание уделяется выполнению практических заданий.

В рамках курса рассматриваются: создание 3D-моделей точек, прямых, плоскостей и геометрических тел; исследование и анализ свойств геометрических тел методами 3D-моделирования; 3D-алгоритмы решения позиционных, метрических и комплексных задач геометрического моделирования; сравнительная оценка наглядности, точности и эффективности решений, полученных традиционными методами начертательной геометрии и современными методами 3D-моделирования; автоматическое построение чертежей позиционных, метрических и комплексных задач по 3D-моделям.

Новый курс соответствует традиционному курсу начертательной геометрии, но каждая тема рассматривается через основы компьютерного 3D-моделирования. Лекции сопровождаются приложениями с дополнительными материалами, включающими параметры различных 3D-моделей, алгоритмы их построения и задачи для практических занятий.

Книга рекомендована для учащихся инженерных и архитектурно-строительных направлений, а также для преподавателей, заинтересованных в интеграции современных 3D-технологий в образовательный процесс и обновлении курса начертательной геометрии.