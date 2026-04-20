ПИК откроет шесть школ с программами «Лаборатории ПИК»

ПИК объявила о запуске новых образовательных форматов в своих проектах: в жилых кварталах компании откроются шесть школ с программами дополнительного образования. Курсы разработаны совместно с ведущими образовательными и технологическими партнерами «Яндексом», школой «Летово» и Фондом развития физтех-школ при поддержке МФТИ.

Программы будут реализованы в проектах: «Митинский лес», «Люблинский парк», «Холланд парк», «Бусиновский парк», «Второй Нагатинский» и «Мичуринский парк». В этих кварталах создадут «Лаборатории ПИК» — современные образовательные пространства с профессиональным оборудованием, где ученики смогут осваивать востребованные навыки и знакомиться с профессиями будущего.

В трех проектах «Митинский лес», «Люблинский парк» и «Холланд парк» будет запущена программа «Интернет вещей», разработанная совместно с командой умного дома «Яндекса» и школой «Летово». Она ориентирована на учеников 8–11 классов и позволяет пройти полный цикл создания инженерного продукта — от идеи до работающего прототипа. Школьники изучат популярные языки программирования и научатся применять их на практике: создадут голосовые сценарии для взаимодействия с умными устройствами «Алиса», а также разработают и запрограммируют элементы инфраструктуры макета умного города.

В «Бусиновском парке», «Втором Нагатинском» и «Мичуринском парке» будут реализованы три программы дополнительного образования по системе Физтеха, разработанные ПИК совместно с Фондом развития Физтех-школ при поддержке МФТИ. Курс «Основы нейротехнологий» — это изучение работы мозга и создание устройств, управляемых биосигналами. В программу «Спутникостроение» включены основы проектирования космических аппаратов, устройство ключевых компонентов и самостоятельная сборка собственного спутникового проекта. Направление «Робофутбол», доступный в «Мичуринском парке», познакомит с робототехникой в игровом формате.

Образовательные программы строятся на практическом подходе: занятия проходят с использованием профессионального оборудования — нейроконструкторов, цифровых лабораторий и инженерных платформ. Школьники развивают навыки будущего, углубляют знания в профильных областях, формируют портфолио и готовятся к участию в ключевых соревнованиях: Национальной технологической олимпиаде, конкурсе «Большие вызовы».

Развитие «Лабораторий ПИК» является частью системной работы компании по созданию современной образовательной среды. С 2023 г. лаборатории работают в пяти школах, а также планируется запуск программ еще в несколькоих образовательных организациях. В 2025 г. ПИК подписал трехстороннее соглашение о сотрудничестве с МФТИ и Фондом развития Физтех-школ, направленное на внедрение передовых методик обучения и формирование сильных педагогических команд.

ПИК последовательно развивает социальную инфраструктуру в своих проектах, сочетая масштабное строительство с внедрением новых образовательных форматов. Основная задача компании — создавать среду, где дети чувствуют себя в безопасности, окружены вниманием и получают возможности для раскрытия интеллектуального и творческого потенциала рядом с домом.