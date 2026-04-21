CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Веб-сервисы
|

Девять из десяти фармацевтических компаний для управления электронными подписями и МЧД используют цифровые решения

По статистике экспертов Корпоративного центра регистрации «Контура» (сервис Удостоверяющего центра «Контура») такая потребность возникает в компаниях, где электронные документы подписывает 15 и больше сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Фармацевтика — одна из самых регулируемых отраслей в мире. Компании обязаны соблюдать международные стандарты и отчитываться в госорганы на каждом этапе: производство, контроль качества, сбыт. Все процессы ведутся в электронном формате, в процессе участвуют линейные сотрудники, которым необходимы электронные подписи.

Сергей Лапшин, менеджер Корпоративного центра регистрации «Контура»: «Известны случаи, когда для сокращения издержек некоторые компании передают или копируют для работы ключ директора организации. Но такой подход крайне небезопасен. Сертификат КЭП приравнивается к собственноручной подписи, если его будут использовать третьи лица без ведома владельца, доказать, что документ подписан мошенниками, будет сложно».

Другими словами, самый надежный и законный способ подписания электронных документов сотрудником от имени компании остается машиночитаемая доверенность (МЧД) и сертификат КЭП физлица. Последний можно получить в любом аккредитованном центре. Для создания и отправки МЧД нужны специальные сервисы. Чтобы упростить работу с этими инструментами,« Контур» разработал специальное решение — Корпоративный центр регистрации. Оно позволяет выдавать и управлять электронными подписями и МЧД в одном месте, а также сокращать трудозатраты на работу с электронным документооборотом в два раза.

Сергей Лапшин, менеджер Корпоративного центра регистрации «Контура»: «Кроме того, в последнее время представители фармкомпаний все больше поддерживают тренд мобильного подписания документов. Это особенно актуально для работников, которые постоянно находятся в командировках и должны часто подписывать авансовые отчеты. Для этого не так давно мы внедрили технологию NFC, которая позволяет подписывать документы, приложив токен к телефону. Пока эта опция доступна только руководителям, но в ближайшее время, мы создадим решение и для сотрудников».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

