Каждый восьмой работающий россиянин планирует продлить майские праздники отпусками и отгулами

12% работающих граждан намерены присоединить к праздничным и выходным дням в мае отгулы либо отпуск. В опросе SuperJob и РИАН приняли участие 1,6 тыс. трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В 2026 г. майские праздники, согласно постановлению Правительства России, приходятся на 1—3 и 9—11 мая. Согласно результатам опроса SuperJob, 12% работающих россиян собираются продлить отдых за счет присоединения отпускных дней или отгулов, хотя с финансовой точки зрения майские отпуска и невыгодны. 58% не планируют этого делать. Еще 14% опрошенных работают по сменному графику, а 16% пока не определились. В 2025 г. майские выходные были длиннее (1—4 и 8—11 мая), продлевали их немного чаще (15%).

Россияне 35—45 лет о намерении продлить майские выходные заявляли (14%) чуть чаще тех, кто моложе (13%), и тех, кто старше (9%).

Чем выше доход, тем чаще работники стремятся удлинить весенний отдых: если среди зарабатывающих до 100 тыс. руб. таких лишь 9%, то среди опрошенных с доходом от 150 тыс. руб. — уже 19%.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 389. Время проведения: 2—17 апреля 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

