В МТС в Челябинской области назначен директор

МТС сообщила о назначении Алексея Быкова на должность директора филиала МТС в Челябинской области. Приоритетными задачами нового руководителя станут развитие телеком-инфраструктуры на Южном Урале, внедрение инновационных продуктов и услуг компании, способствующих цифровизации экономики региона.

Алексей Быков будет заниматься реализацией стратегии компании на массовом и корпоративном рынках Челябинской области. Фокус будет сделан на рост проникновения цифровых сервисов в бизнес-сегменте, внедрение инновационных решений в сфере интернета вещей, системной интеграции, видеоаналитики и других инновационных решений МТС. В число приоритетных направлений нового руководителя также войдет развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Челябинской области, в том числе развитие частных сетей Private LTE, улучшение покрытия мобильной связи и развитие фиксированной сети в Челябинске, Миассе и Магнитогорске.

«Челябинская область – один из лидеров страны по темпам цифровой трансформации. ИТ-технологии востребованы не только среди промышленных предприятий и крупного бизнеса, но и в госучреждениях. Алексею Быкову предстоит содействовать региональным партнерам в росте проникновения цифровых решений и автоматизации, а вместе с этим помогать властям в реализации национальных проектов – от создания комфортной среды для жизни и экологического благополучия до цифровизации здравоохранения и АПК. Уверен, что компетенции и богатый управленческий опыт помогут Алексею достичь поставленных перед ним и филиалом целей и содействовать цифровому развитию Челябинской области», — сказал вице-президент МТС по развитию регионов Михаил Граник.

Алексей Быков родился в 1986 г., в 2008 окончил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, в 2013 – Московский технологический институт «ВТУ». Более пятнадцати лет Алексей работает в телекоммуникационной сфере, а также обладает богатым опытом развития бизнеса, операционного управления коммерцией и продажами. В МТС Алексей пришел в 2023 г. на должность директора филиала компании в Кировской области. Ведет активный образ жизни – увлекается боксом и любит путешествовать. Воспитывает двоих детей.