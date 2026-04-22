CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Кадры Искусственный интеллект axenix
|

Fix Price развивает обучение работе с цифровыми системами

Сеть Fix Price активно реализует программы корпоративного обучения в области искусственного интеллекта и автоматизации бизнес-процессов. С начала 2026 г. компания провела серию тренингов по работе с платформой n8n – инструментом, который помогает автоматизировать рутинные задачи. Об этом CNews сообщили представители Fix Price.

В 2026 г. около 27% офисных сотрудников Fix Price Россия прошли курсы по работе с цифровыми системами и ИИ в своей повседневной деятельности. Тренинги показали свою востребованность и актуальность: они объединили специалистов из разных отделов офиса ПАО «Фикс Прайс» – ИT, HR, специалистов по категорийному менеджменту и многих других.

С апреля 2026 г. компания расширяет программу обучения практическому применению искусственного интеллекта – стартует новый цикл тренингов, посвященных продвинутым методам промпт-инжиниринга.

Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание
Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание Безопасность

«AI-технологии сегодня приносят практическую пользу в самых разных профессиональных сферах. Они позволяют сокращать рутинные операции, быстрее обрабатывать большие массивы данных, выявлять скрытые закономерности и прогнозировать результаты. Очевидно, что такие возможности приносят реальную пользу бизнесу и сотрудникам, а значит, знания в этой области становятся все более востребованными», – Александр Цуканов, старший бизнес-тренер Fix Price.

В 2025 г. Компания расширила число программ корпоративного обучения более чем на 31%. В марте 2026 г. сеть совместно со Сбербанком провела масштабный ИИ-воркшоп, посвященный применению генеративного искусственного интеллекта в операционной деятельности розничной сети.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Ozon собирается построить собственную фабрику по производству электроники

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

iPhone теперь запретят? Разработчики «Телеги» наябедничали властям на удаление приложения из App Store

В британский суд подан иск на 2 миллиарда к Microsoft из-за завышения цен

Власти: Уголовная ответственность для дропперов - не решение проблемы. Нужно менять подходы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще