«Флант» и «Ред Софт» договорились о стратегическом сотрудничестве

Компания «Флант» сообщила о заключении соглашения с «Ред Софт» о стратегическом сотрудничестве.

Достигнутые договорённости направлены на развитие взаимодействия в сфере информационных технологий, включая совместную работу над цифровыми продуктами и платформами, а также расширение возможностей для интеграции и продвижения решений.

Стороны планируют сосредоточиться на практическом взаимодействии — от обмена экспертизой и формирования совместных рабочих групп до реализации пилотных проектов и участия в профильных мероприятиях. Отдельное внимание будет уделено информационной поддержке совместных инициатив и развитию профессионального диалога внутри отрасли.

«Стратегическое партнёрство с “Ред Софт” — это возможность объединить нашу экспертизу и усилить позиции на рынке. Вместе мы сможем предлагать бизнесу современные отечественные решения, отвечающие текущим вызовам цифровой экономики», — отметил генеральный директор компании «Флант» Александр Титов.

«Мы рассматриваем это сотрудничество как возможность объединить наши технологии и предлагать комплексные решения для заказчиков. Это даст возможность заказчикам реализовать любые самые сложные решения», — отметил исполнительный директор «Ред Софт» Михаил Толпышкин.

Продукты «Ред Софт» и «Фланта» применяются в инфраструктурных проектах, предоставляя доступ к расширенному пулу инструментов. Проведённые ранее испытания на предмет совместимости Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) и операционной системы «Ред ОС» подтвердили поддержку всех ключевых функций DKP на серверах и рабочих станциях, которые работают под управлением российской ОС семейства Linux и используются в более чем 50 регионах России, в том числе на объектах КИИ и в крупнейших корпорациях.

Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) позволяет разрабатывать и доставлять пользователям Cloud Native-приложения в безопасном режиме, упрощая запуск микросервисов в среде Kubernetes. Решение обеспечивает автоматизацию управления кластером на базе любой инфраструктуры. Обширная матрица совместимости упрощает встраиваемость в существующий ИТ-ландшафт, а все необходимые для развёртывания компоненты уже включены в состав платформы.