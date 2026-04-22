CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Техника
|

iRU: около 60% компаний уже используют отечественную вычислительную технику

Российский производитель компьютерной техники iRU представил результаты исследования об использовании отечественного вычислительного оборудования. В опросе приняли участие более 1,2 тыс. человек из разных секторов экономики: 43% работают в коммерческих компаниях, 21% — в государственных организациях, 17% — самозанятые или фрилансеры.

Среди работающих респондентов около половины (46%) принимают или влияют на решения о покупке компьютерной техники для офиса, отвечают за ее настройку и эксплуатацию либо совмещают оба направления.

Среди тех, кто участвует в выборе и эксплуатации ИТ-оборудования, 63% сообщили, что их организации уже используют российскую вычислительную технику Среди таких компаний преобладает коммерческий сектор: его доля составляет 64%, тогда как на государственные организации приходится 36%.

В этом опросе под отечественной вычислительной техникой понимаются компьютеры, ноутбуки, серверы и другие устройства, произведенные или собранные на территории России.

Респонденты, вовлеченные в выбор и эксплуатацию оборудования, указали, что в 54% случаев отечественная техника применяется на стандартных рабочих местах сотрудников. При этом в критически нагруженных сегментах доля ее использования остается значительно ниже.

Так, специализированные рабочие места для инженеров, разработчиков и других специалистов, которым требуются повышенные вычислительные мощности, лишь на 23% состоят из отечественных устройств. В серверной инфраструктуре и ЦОДах этот показатель составляет лишь 18%.

Для большинства организаций импортозамещение остается относительно новым процессом: 35% компаний начали использовать отечественную технику в последние один-два года, еще 33% работают с ней уже более двух лет. Это подтверждает, что рынок все еще находится в стадии активного формирования.

Несмотря на рост внедрения, доля отечественной техники в инфраструктуре пока остается ограниченной. В 58% компаний она занимает менее половины ИТ-парка, и только у 19% распределена по организации равномерно, а не сосредоточена в одном подразделении. Таким образом, бизнес делает ставку на постепенное расширение, а не на полную замену оборудования.

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов
Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов Бизнес

Компании демонстрируют устойчивый интерес к расширению доли российских решений. Треть опрошенных (33%) планирует увеличить ее в 2026 г., тогда как только 4% рассматривают сокращение. Еще 31% пока не определились с стратегией, а 12% намерены сохранить текущий уровень. При этом 20% затруднились обозначить планы компании.

При выборе вычислительного оборудования компании в первую очередь ориентируются на надежность, отказоустойчивость и стоимость — эти факторы назвали 60% респондентов. Для половины участников, вовлеченных в принятие ИТ-решений, важным критерием остается совместимость с ПО.

По мнению респондентов, к концу 2026 г. продукция российских вендоров займет важное место в ИТ-ландшафте: 17% считают, что она станет его ключевым элементом, около 38% отводят ей значимую, но не ведущую роль, а 27% предполагает, что ее влияние останется ограниченной. Еще 18% затруднились дать оценку.

Факторы, ограничивающие более широкое использование отечественного вычислительного оборудования, носят комплексный характер. Чаще всего респонденты указывают на технические характеристики (41%), совместимость с ПО (39%) и стоимость решений (38%). Значимым фактором также остается уровень сервисной поддержки (24%).

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026
CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026 цифровизация

От рынка отечественной техники в 2026 г. компании ждут в первую очередь повышения качества и стабильности устройств (50%), расширения модельного ряда (41%) и только потом снижения стоимости (24%).

«Это отражает смещение приоритетов: рынок сегодня переходит от стадии хаотичного замещения ушедших брендов техники к стадии формирования лояльности к отечественным решениям, где важнее стабильность качества и надежность поддержки, а не только цена», — сказал Артем Пищулин, менеджер по бренд-коммуникациям iRU.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Ozon собирается построить собственную фабрику по производству электроники

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

iPhone теперь запретят? Разработчики «Телеги» наябедничали властям на удаление приложения из App Store

В британский суд подан иск на 2 миллиарда к Microsoft из-за завышения цен

Власти: Уголовная ответственность для дропперов - не решение проблемы. Нужно менять подходы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще