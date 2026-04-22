iRU: около 60% компаний уже используют отечественную вычислительную технику

Российский производитель компьютерной техники iRU представил результаты исследования об использовании отечественного вычислительного оборудования. В опросе приняли участие более 1,2 тыс. человек из разных секторов экономики: 43% работают в коммерческих компаниях, 21% — в государственных организациях, 17% — самозанятые или фрилансеры.

Среди работающих респондентов около половины (46%) принимают или влияют на решения о покупке компьютерной техники для офиса, отвечают за ее настройку и эксплуатацию либо совмещают оба направления.

Среди тех, кто участвует в выборе и эксплуатации ИТ-оборудования, 63% сообщили, что их организации уже используют российскую вычислительную технику Среди таких компаний преобладает коммерческий сектор: его доля составляет 64%, тогда как на государственные организации приходится 36%.

В этом опросе под отечественной вычислительной техникой понимаются компьютеры, ноутбуки, серверы и другие устройства, произведенные или собранные на территории России.

Респонденты, вовлеченные в выбор и эксплуатацию оборудования, указали, что в 54% случаев отечественная техника применяется на стандартных рабочих местах сотрудников. При этом в критически нагруженных сегментах доля ее использования остается значительно ниже.

Так, специализированные рабочие места для инженеров, разработчиков и других специалистов, которым требуются повышенные вычислительные мощности, лишь на 23% состоят из отечественных устройств. В серверной инфраструктуре и ЦОДах этот показатель составляет лишь 18%.

Для большинства организаций импортозамещение остается относительно новым процессом: 35% компаний начали использовать отечественную технику в последние один-два года, еще 33% работают с ней уже более двух лет. Это подтверждает, что рынок все еще находится в стадии активного формирования.

Несмотря на рост внедрения, доля отечественной техники в инфраструктуре пока остается ограниченной. В 58% компаний она занимает менее половины ИТ-парка, и только у 19% распределена по организации равномерно, а не сосредоточена в одном подразделении. Таким образом, бизнес делает ставку на постепенное расширение, а не на полную замену оборудования.

Компании демонстрируют устойчивый интерес к расширению доли российских решений. Треть опрошенных (33%) планирует увеличить ее в 2026 г., тогда как только 4% рассматривают сокращение. Еще 31% пока не определились с стратегией, а 12% намерены сохранить текущий уровень. При этом 20% затруднились обозначить планы компании.

При выборе вычислительного оборудования компании в первую очередь ориентируются на надежность, отказоустойчивость и стоимость — эти факторы назвали 60% респондентов. Для половины участников, вовлеченных в принятие ИТ-решений, важным критерием остается совместимость с ПО.

По мнению респондентов, к концу 2026 г. продукция российских вендоров займет важное место в ИТ-ландшафте: 17% считают, что она станет его ключевым элементом, около 38% отводят ей значимую, но не ведущую роль, а 27% предполагает, что ее влияние останется ограниченной. Еще 18% затруднились дать оценку.

Факторы, ограничивающие более широкое использование отечественного вычислительного оборудования, носят комплексный характер. Чаще всего респонденты указывают на технические характеристики (41%), совместимость с ПО (39%) и стоимость решений (38%). Значимым фактором также остается уровень сервисной поддержки (24%).

От рынка отечественной техники в 2026 г. компании ждут в первую очередь повышения качества и стабильности устройств (50%), расширения модельного ряда (41%) и только потом снижения стоимости (24%).

«Это отражает смещение приоритетов: рынок сегодня переходит от стадии хаотичного замещения ушедших брендов техники к стадии формирования лояльности к отечественным решениям, где важнее стабильность качества и надежность поддержки, а не только цена», — сказал Артем Пищулин, менеджер по бренд-коммуникациям iRU.