«ИТ-школа РТК» и МФТИ будут совместно повышать качество ИТ-образования

«ИТ-школа РТК» (входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома») и МФТИ подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на повышение качества ИТ-образования, в ходе мероприятий по ИТ-аккредитации «РТК ИТ» (дочерняя компания «Ростелекома»). Документ закрепляет долгосрочное партнерство, нацеленное на интеграцию корпоративных решений в образовательный процесс.

С 1 января 2026 г. вступили в силу новые условия подтверждения ИТ аккредитации для крупных компаний. В дополнение к основным требованиям они обязаны взаимодействовать с образовательными организациями, направляя не менее 3% средств, сэкономленных в результате применения налоговых льгот, на развитие и поддержку ИТ-образования. Компаниям нужно участвовать в создании образовательных программ, привлекать квалифицированных преподавателей и специалистов-практиков для обучения студентов, а также развивать программы стажировок. Основные мероприятия в рамках соглашения между «ИТ-школой РТК» и МФТИ будут реализованы на базе Физтех-школы авиационных и цифровых технологий (входит в число передовых инженерных школ — федерального проекта Минобрнауки России). Инициатива направлена на сближение системы образования с реальными запросами отрасли и формирование устойчивой связки между вузами и работодателями.

Елена Анохова, первый проректор МФТИ, сказала: «Государственная инициатива, направленная на укрепление сотрудничества ИТ-компаний и вузов, имеет стратегическое значение для развития инженерного и технологического образования. Ее ценность не только в появлении дополнительных ресурсов, но прежде всего в создании устойчивого механизма взаимодействия образования и индустрии. Такое партнерство, которое в МФТИ реализуется уже 80 лет в парадигме системы Физтеха, позволит университетам актуализировать образовательные программы, усилить их практическую составляющую, привлекать к обучению специалистов из отрасли и расширять возможности для стажировок студентов. И именно такого эффекта мы ждем от нашего сотрудничества с «РТК ИТ».

«ИТ-школа РТК» в интересах группы компаний «Ростелеком» в ближайшее время планирует подписать еще несколько соглашений с крупнейшими вузами, входящими в число стратегических партнеров компании в сфере ИТ образования. Совместная работа ориентирована на создание образовательной среды, где студенты получают не только теоретические знания, но и практические навыки, востребованные на рынке труда. «ИТ-школа РТК» участвует в разработке и актуализации образовательных программ с учетом актуальных задач отрасли и потребностей группы компаний, предоставляет доступ к ИТ продуктам и облачной инфраструктуре для использования в учебном процессе, организует стажировки студентов и привлекает своих специалистов к преподаванию и проведению практических занятий. Особое внимание уделяется практико ориентированному подходу: студенты получают возможность разбирать кейсы из практики «Ростелеком» с использованием отечественных ИТ-решений.

Владимир Татаринцев, директор по развитию стратегических проектов «Ростелекома», отметил: «Подписание соглашения с МФТИ — важный шаг в реализации стратегии группы «Ростелеком» по развитию ИТ образования и привлечения талантов в компанию. Мы стремимся не просто соответствовать новым требованиям аккредитации, а создать эффективную модель подготовки кадров, где студенты получают актуальные знания и практические навыки, востребованные в реальной индустрии».