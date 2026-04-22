PowerApp Sharing: зарядные станции в России превратятся в финансовые продукты и медиаканалы с ростом конверсии до 20% в 2026 году

Федеральная сеть PowerApp Sharing спрогнозировала масштабную трансформацию зарядной инфраструктуры. По данным экспертов, в 2026 г. зарядные станции перестанут быть просто местами для подзарядки гаджетов и превратятся в новые офлайн-медиа. Специалисты видят в этом ответ на растущие потребности пользователей в интегрированных сервисах и стремление бизнеса к новым точкам контакта с аудиторией.

Рынок зарядных станций вступит в новую фазу развития, движимый изменениями как со стороны потребителей, так и бизнеса. По данным Mediascope, более 80% россиян ежедневно пользуются смартфонами вне дома, что делает задачу подзарядки актуальной для широких масс. Исследования Data Insight подтверждают устойчивый двузначный рост рынка сервисов последней мили и повседневного комфорта, где пользователи ожидают быстрых и ненавязчивых решений.

Параллельно ритейл и сервисные пространства уже сейчас активно инвестируют в дополнительные сервисы, чтобы удерживать трафик и повышать время пребывания посетителей, согласно оценкам Infoline. Именно на пересечении этих запросов зарядная инфраструктура станет абсолютно новым медиаканалом.

«Это новый формат офлайн-медиа с гарантированным вниманием. Пользователь находится у станции несколько минут, взаимодействует с экраном и не переключается, как в цифровых каналах. Согласно нашим предварительным расчетам, вовлеченность аудитории (ER) в таких точках контакта в 3-5 раз выше, чем в классических цифровых баннерах, что позволяет брендам повышать конверсию в целевое действие на 15-20%. Бренды получат возможность работать с аудиторией в конкретной локации и в нужный момент, запуская геотаргетированные кампании, промо рядом с точками продаж, стимулируя импульсные покупки или ведя пользователя в онлайн», – сказал Даниель Михайлов, основатель PowerApp Sharing.

Кроме этого, 2026 г. ждет активизация интеграций с банками и платежными сервисами. Зарядные станции начнут использоваться как часть финансовых продуктов, программ лояльности и клиентских сервисов. Интеграция с финтех-инструментами позволит партнерам увеличивать средний чек покупателя на 10-12% за счет персонализированных предложений, которые активируются в момент начала зарядки устройства.

По прогнозам экспертов, расширение сети зарядной инфраструктуры также произойдет за счет партнерских программ. Ритейлеры, девелоперы, кафе и транспортные узлы станут основными площадками для масштабирования нового сервиса.

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026 цифровизация

Развитие сегмента превратит зарядную инфраструктуру в источник ценных данных о реальных сценариях поведения пользователей. Станции будут фиксировать локацию, время взаимодействия, продолжительность пребывания и последующие действия, позволяя формировать более точные CRM-системы и сегменты аудитории. Это даст бизнесу возможность работать с конкретными паттернами поведения и выстраивать персонализированные коммуникации.

Особенно важно, что инфраструктура будет проектироваться с учетом смарт-гео, то есть сценариев перемещений пользователей. Это позволит определять точки максимального потенциала использования и встраивать станции в реальные маршруты, от покупок до работы и отдыха.

Эксперты уверены, что на рынке уже в ближайший год станет заметно смещение от простой аренды к более сложным сценариям использования. Зарядные сервисы начнут активнее встраиваться в пользовательский опыт и предлагать дополнительные возможности за пределами базовой функции.

Другие материалы рубрики

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Ozon собирается построить собственную фабрику по производству электроники

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

iPhone теперь запретят? Разработчики «Телеги» наябедничали властям на удаление приложения из App Store

В британский суд подан иск на 2 миллиарда к Microsoft из-за завышения цен

Власти: Уголовная ответственность для дропперов - не решение проблемы. Нужно менять подходы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Техника

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще