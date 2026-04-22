РТУ МИРЭА интегрирует в учебный процесс решения для инфраструктурного мониторинга «Пульт» и визуализации данных «Графиня»

МИРЭА — российский технологический университет — и компания-разработчик программного обеспечения «Лаборатория Числитель» объявили о начале партнерства в области обучения студентов работе с отечественными технологиями инфраструктурного мониторинга и формирования профильных компетенций в сфере ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Числитель».

Со следующего учебного года студентам профиля «Инфраструктура информационных технологий» кафедры квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики института ИТ будет доступно освоение системы мониторинга «Пульт» и платформы визуализации данных «Графиня».

«Рынок ИТ меняется, и важно, чтобы знания, которые студенты получают в стенах Университета, успевали за этими изменениями. Навыки работы с актуальным отечественным программным обеспечением дают нашим студентам высокую конкурентоспособность и позволяют быстрее находить работу не только после выпуска, но и на старших курсах обучения. Поэтому мы сотрудничаем с вендорами российского ПО и оборудования», — сказал проректор по учебной работе, доктор технических наук, профессор Андрей Тимошенко.

«Любой софт, каким бы функциональным он ни был, теряет ценность без пользователей, способных эффективно применять его для решения реальных задач. Рынок мониторинга растет, а вместе с ним растет и спрос на специалистов. Умение работать с нашими продуктами повысит конкурентоспособность студентов в будущем», — отметил Дмитрий Унтила, CPO решений «Пульт» и «Графиня».

«Пульт» — это стандарт в области ИТ-мониторинга. Система основана на популярной открытой платформе Zabbix и дополнена новым удобным функционалом.

Когда внешняя команда разработки становится безопаснее внутренней
«Графиня» — платформа для визуализации, мониторинга и анализа данных. Это первый аналог Grafana, написанный полностью с нуля и устраняющий ряд проблем зарубежного продукта, например, нестабильность при обновлениях. Среди ключевых возможностей решения — модуль «Ресурсно-сервисная модель», трансформация данных, многоуровневое кэширование и универсальные API-контракты.

В настоящее время команда учебно-научной лаборатории «Квантовые технологии» Института информационных технологий, выполняющая разработку и сопровождение открытой онлайн-платформы квантовых вычислений Quantum MIREA, реализует тестовое развертывание «Графини» для обеспечения задач мониторинга серверной части платформы.

Другие материалы рубрики

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Ozon собирается построить собственную фабрику по производству электроники

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

iPhone теперь запретят? Разработчики «Телеги» наябедничали властям на удаление приложения из App Store

В британский суд подан иск на 2 миллиарда к Microsoft из-за завышения цен

Власти: Уголовная ответственность для дропперов - не решение проблемы. Нужно менять подходы

Техника

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще