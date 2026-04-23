«Авито Услуги» и «Авито Подработка»: почти половина россиян активно монетизирует свои навыки

Около 80% занятых россиян либо уже совмещают основную работу с оказанием услуг или подработкой, либо рассматривают такой вариант. Как показал опрос «Авито Услуг» и «Авито Подработки», 43% респондентов делают это на регулярной основе, а еще 34% присматриваются к рынку и планируют начать в ближайшее время. Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки».

Опрос проведен исследовательским агентством OMI в апреле 2026 г. среди 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах России. Статистическая погрешность не превышает 1,4%.

Молодежь зарабатывает больше всех

Наиболее активно подрабатывают россияне 25–34 лет — половина из них уже имеет дополнительный заработок. Чуть скромнее показатели у молодежи 18–24 лет (46%) и у респондентов 35–44 лет (45%). С возрастом вовлеченность снижается: среди опрошенных 55–64 лет подрабатывают 33%, а среди тех, кому за 65, — 32%.

При этом самые высокие доходы — у самой молодой аудитории. Респонденты 18–24 лет в среднем получают от подработки 35 900 рублей в месяц, что на треть выше общего показателя (26 500 руб.). Для сравнения, у возрастной группы 55–64 лет средний дополнительный доход составляет 19 500 руб., а у респондентов старше 65 лет — 20 900 руб. В целом, у трети опрошенных доход составляет 10–30 тыс. руб. Каждый шестой зарабатывает от 30 до 50 тыс. руб., а каждый десятый — более 50 тыс. руб. в месяц.

Различаются и сферы, в которых предпочитают зарабатывать разные поколения. Молодежь 18–24 лет чаще всего выбирает ИT и Digital. У респондентов 25–34 лет самая популярная сфера — строительство. Люди же старше 65 лет монетизируют накопленный опыт и знания: среди сфер подработки лидируют обучение и репетиторство.

«Молодые люди тратят на подработку заметно больше времени, чем старшее поколение: 13 часов в неделю против 9 часов у людей 55+. Для молодых людей дополнительные услуги — это не просто способ заработать на карманные расходы, а полноценная инвестиция в себя. Они воспринимают оказание услуг вне основной занятости как трамплин: возможность наработать портфолио, получить первые отзывы клиентов и рассчитывать в будущем на более привлекательное предложение работодателя, а также протестировать нишу для будущего бизнеса или основной профессии», — сказала Надежда Захарова, руководитель департамента продаж «Авито Услуг».

Мужчины и женщины: кто чаще и сколько зарабатывает

Мужчины чаще женщин подрабатывают вне основной занятости (47% против 39%) и времени на это тратят больше — почти 13 часов в неделю против 9,5 часов. Заработки тоже отличаются: мужчины получают в среднем 29 300 руб. в месяц, женщины — 23 700 руб.

Мужчины и женщины выбирают разные ниши для дополнительного заработка. Мужчины чаще выбирают ремонт и строительство (35% против 5% у женщин), транспорт и логистику (24% против 8%) и ИT (15% против 11%). Женщины отдают предпочтение сферам бытовых услуг (18%), розничной торговли (18%), красоты и здоровья (17%).

Чем чаще всего зарабатывают

Самые популярные сферы для дополнительного заработка — ремонт и строительство (20%), транспорт и логистика (16%), а также розничная торговля (16%). Также в пятерку самых популярных вошли бытовые услуги (уборка, помощь по дому), цифровые и ИT-услуги (разработка, дизайн, SMM).

Почему начинают, сколько тратят и верят ли в перспективу

Одна из главных причин для выхода на этот рынок помимо повседневных трат (58%) — желание накопить на крупную покупку или отпуск: ее назвала своим мотивом четверть опрошенных. Еще примерно столько же ценят возможность работать по гибкому графику.

«Подработка давно перестала быть нишевым форматом занятости. Несмотря на то, что одним из главных мотиваторов для этого по-прежнему остается дополнительный заработок, многие видят в частичной занятости и другие возможности: по данным нашего опроса сервиса, 62% подрабатывающих россиян считают, что подработка может помочь найти свое призвание», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

В среднем на подработку уходит 11 часов в неделю. Большинство тех, кто уже оказывает услуги или подрабатывает, не тратит на это слишком много времени: 42% посвящают дополнительной занятости до 5 часов в неделю — то есть менее часа в день. И только 7% респондентов проводят за дополнительными проектами более 30 часов, что сопоставимо с полноценной рабочей неделей.

При этом 40% опрошенных рассматривают возможность сделать такой заработок своим основным источником дохода в будущем, но только при благоприятных условиях. Еще 28% уверены, что дополнительные услуги или подработка для них всегда таковыми и останутся.