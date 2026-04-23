«Геоскан» и «Оператор инфраструктуры БАС» расширят применение беспилотных технологий за счет интеграции наземной связи

ГК «Геоскан» и «Оператор инфраструктуры БАС» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на развитие беспилотных технологий и их внедрение в лесное хозяйство, геодезию и картографию с применением совместных технологических решений в сфере связи. Об этом CNews сообщил представитель ГК «Геоскан».

Ключевым направлением партнерства станет развитие технологий обеспечения полетов беспилотных воздушных судов с использованием наземной инфраструктуры связи. Это критически важно для масштабирования отрасли и перехода к регулярному и безопасному использованию БАС в различных сферах экономики в масштабах РФ.

Одним из приоритетных направлений сотрудничества станет внедрение беспилотных технологий в лесной комплекс. Речь идет о совместных решениях для мониторинга лесопожарной обстановки и проведения лесотаксационных работ, которые позволят повысить оперативность реагирования и качество управления лесными ресурсами.

Отдельное внимание стороны уделят развитию технологий в сфере геодезии и картографии. В частности, планируется расширение применения беспилотных систем для выполнения аэрофотосъемки и других видов аэросъемки, что создаст основу для получения более точных и оперативных геопространственных данных.

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов
Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов Бизнес

«Сегодня рынок беспилотия выходит на этап масштабирования, и ключевым фактором становится не только сама технология, но и инфраструктура ее применения — особенно с учетом огромных территорий России, где эффективность решений напрямую зависит от их способности работать на больших расстояниях и в удаленных регионах. Партнерство с „Оператором инфраструктуры БАС“ позволит выстраивать системные решения — от обеспечения полетов до обработки полученных данных — и существенно ускорять внедрение беспилотников в экономику», — сказал генеральный директор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий.

«Подписание соглашения с «Геосканом» — это важный шаг для развития инфраструктуры беспилотных авиационных систем. Объединение экспертизы позволит эффективно внедрять технологии и реализовывать совместные проекты в ключевых направлениях», — отметил генеральный директор компании «Оператор инфраструктуры беспилотных авиационных систем» Александр Терентьев.

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

За что мы платим? Россияне собрались массово бойкотировать подписки на сервисы – цены выше, контента меньше

IBP стала главным инструментом выживания бизнеса в условиях турбулентности

«Альфа-Капитал» вложился в российского разработчика промышленных роботов

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Anthropic ищет в Европе сотрудника с зарплатой больше $300 тысяч в месяц для поиска новых мощностей ЦОД

Техника

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще