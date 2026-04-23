«Геоскан» и «Оператор инфраструктуры БАС» расширят применение беспилотных технологий за счет интеграции наземной связи

ГК «Геоскан» и «Оператор инфраструктуры БАС» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на развитие беспилотных технологий и их внедрение в лесное хозяйство, геодезию и картографию с применением совместных технологических решений в сфере связи. Об этом CNews сообщил представитель ГК «Геоскан».

Ключевым направлением партнерства станет развитие технологий обеспечения полетов беспилотных воздушных судов с использованием наземной инфраструктуры связи. Это критически важно для масштабирования отрасли и перехода к регулярному и безопасному использованию БАС в различных сферах экономики в масштабах РФ.

Одним из приоритетных направлений сотрудничества станет внедрение беспилотных технологий в лесной комплекс. Речь идет о совместных решениях для мониторинга лесопожарной обстановки и проведения лесотаксационных работ, которые позволят повысить оперативность реагирования и качество управления лесными ресурсами.

Отдельное внимание стороны уделят развитию технологий в сфере геодезии и картографии. В частности, планируется расширение применения беспилотных систем для выполнения аэрофотосъемки и других видов аэросъемки, что создаст основу для получения более точных и оперативных геопространственных данных.

«Сегодня рынок беспилотия выходит на этап масштабирования, и ключевым фактором становится не только сама технология, но и инфраструктура ее применения — особенно с учетом огромных территорий России, где эффективность решений напрямую зависит от их способности работать на больших расстояниях и в удаленных регионах. Партнерство с „Оператором инфраструктуры БАС“ позволит выстраивать системные решения — от обеспечения полетов до обработки полученных данных — и существенно ускорять внедрение беспилотников в экономику», — сказал генеральный директор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий.

«Подписание соглашения с «Геосканом» — это важный шаг для развития инфраструктуры беспилотных авиационных систем. Объединение экспертизы позволит эффективно внедрять технологии и реализовывать совместные проекты в ключевых направлениях», — отметил генеральный директор компании «Оператор инфраструктуры беспилотных авиационных систем» Александр Терентьев.