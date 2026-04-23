CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Президент Naumen Игорь Кириченко переизбран членом правления АРПП «Отечественный софт»

В рамках годового общего собрания АРПП «Отечественный софт» разработчики российского ПО, представители профильных министерств и эксперты отрасли подвели итоги работы объединения за 2025 г. и определили направления дальнейшего развития Ассоциации. По единогласному решению членов АРПП на должность исполнительного директора ассоциации был переизбран Ренат Лашин, а Наталья Касперская переизбрана председателем правления Ассоциации. Президент Naumen Игорь Кириченко переизбран членом правления АРПП «Отечественный софт» и руководителем Комитета по цифровой трансформации. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

Игорь Кириченко возглавляет комитет по цифровой трансформации АРПП «Отечественный софт» с момента его основания в 2021 г. Среди ключевых направлений работы комитета в 2026 г. - взаимодействие с государством в сфере разработки и реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», развитие платформы «Гостех», вопросы налогообложения и инвестиции в ИТ-отрасль, развитие искусственного интеллекта. Кроме того, члены комитета планируют уделить внимание внутренней трансформации вендоров, активности инсорсинговых компаний, вопросам безопасной разработки и потребителям КИИ.

Помимо работы в качестве руководителя комитета по цифровой трансформации АРПП, Игорь Кириченко входит в экспертный совет по программному обеспечению Министерства по цифровому развитию, связи и массовых коммуникаций России, в состав рабочей группы «Цифровые технологии» при АНО «Цифровая экономика». Эксперт Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), а также Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации (ВШГУ РАНХиГС). Член редколлегии и соавтор первого в России «Учебника 4CDTO». Постоянный лектор на программах «Digital Shift» и «Chief Product Officer» в Школе управления Сколково и «CEO 2.0» в Академии АНД, приглашенный лектор в ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, а также в корпоративных университетах крупнейших компаний.

В мае 2023 г. Игорь Кириченко был удостоен благодарности министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России «за заслуги в развитии и продвижении информационно-коммуникационных технологий, обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения в сфере информационных технологий». В апреле 2024 г. награжден Почетной грамотой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России «за заслуги в развитии и продвижении информационно-коммуникационных технологий, обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения в сфере информационных технологий».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

