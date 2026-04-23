СДЭК объявляет о назначении нового генерального директора

22 апреля 2026 г. должность генерального директора СДЭК занял Артем Ткачев. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

На новой должности Артем Ткачев намерен активно развивать компанию, сосредоточив усилия на поиске инновационных подходов к ведению бизнеса и переходу организации на качественно новый уровень.

«Вместе с партнерами мы будем и дальше последовательно развивать СДЭК как цифровую платформу. Усиливать ключевые направления бизнеса и расширять продуктовую линейку. Наш фокус — масштабирование логистических и сопутствующих сервисов, развитие цифровых каналов и продуктов, а также повышение операционной эффективности за счет технологий и работы с данными. Это позволит нам еще больше укрепить позиции на рынке и создать устойчивую основу для дальнейшего роста компании», — отметил Артем Ткачев.

Артем Ткачев получил образование в России и Германии (Университет г. Пассау, 2005 г., Государственный университет управления, Москва, 2006 г.), обладает многолетним опытом работы в российских и международных компаниях, где занимался вопросами корпоративных финансов и стратегического развития. Также имеет опыт работы в компании логистического профиля, где входил в состав правления и внес весомый вклад в развитие бизнеса, обеспечив рост ключевых показателей и укрепление позиций компании на рынке.

Артем Ткачев пришел в СДЭК в сентябре 2024 г. на должность финансового директора, затем занял пост первого заместителя генерального директора. За время работы он продемонстрировал высокий профессионализм в области корпоративных финансов и стратегического планирования. Благодаря глубокому пониманию логистической отрасли внес значительный вклад в оптимизацию финансовых процессов компании и укрепление ее позиций на рынке.

Под руководством Артема Ткачева на позиции финансового директора СДЭК, компания продемонстрировала устойчивые финансовые результаты. По итогам 2025 г. выручка выросла на 14% и составила 47,8 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась на 113%. При этом компания сохраняет финансовую устойчивость, работает без чистого долга и полностью самофинансируется.

Ранее должность генерального директора занимал сооснователь СДЭК Вячеслав Пиксаев. Он продолжит формировать стратегическое видение компании в составе членов директоров.