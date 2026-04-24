CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Инфраструктура
|

3Logic Group развивает подход к поставкам оборудования под собственными марками

Компания 3Logic Group, дистрибьютор комплектующих и ИТ-решений, сообщила о развитии сервиса поставки оборудования под собственными торговыми марками Raskat, Crusader в рамках которого сборка оборудования для партнеров осуществляется без дополнительной оплаты.

Данный подход является важной частью стратегии компании и отражает стремление 3Logic Group выстраивать максимально партнерские отношения в условиях текущей рыночной ситуации. На фоне дефицита и роста стоимости памяти и SSD особую значимость приобретают решения, позволяющие партнерам оптимизировать ресурсы и снижать операционные риски. В этом контексте бесплатная сборка помогает уменьшить нагрузку на команды партнеров, минимизировать риски несовместимости компонентов и ускорить ввод решений в эксплуатацию.

Цена готового устройства теперь полностью идентична сумме стоимостей всех входящих в него комплектующих по стоимости в прайс-листе. Сборка оборудования сопровождается обязательным тестированием и предпродажной подготовкой. Партнеры получают проверенное и протестированное оборудование по цене набора компонентов.

3Logic Group продолжает развивать линейку решений под брендами Raskat и Crusader, делая акцент на предсказуемости, скорости внедрения и снижении совокупной стоимости владения для заказчиков.

«Мы стремимся сделать работу партнеров максимально простой и экономически выгодной. Бесплатная сборка — это не просто сервис, а инструмент, который помогает сократить затраты на самостоятельную сборку и снизить операционные затраты внутри компании в сложные для бизнеса времена. В результате партнер получает готовое к работе решение, а не набор компонентов, требующий сборки, тестирования и последующего гарантийного обслуживания — сказал Павел Филин, руководитель направления по развитию собственных торговых марок 3Logic Group.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Уходит эпоха долгостроев. Власти вкладывают четверть миллиарда в ускоряющую стройки ГИС

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Опубликованы судебные документы с «нелестными фактами» об Илоне Маске и OpenAI

IBP стала главным инструментом выживания бизнеса в условиях турбулентности

Академик РАН: Россиянам не стоит увлекаться «яркими вспышками» ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще