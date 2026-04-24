Большинство россиян не возражают против использования ИИ в роли помощника для рекрутера

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, выяснили, как россияне относятся к использованию искусственного интеллекта в процессе собеседований. Согласно результатам опроса, большинство респондентов готовы к различным формам внедрения ИИ в рекрутмент. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проводился с 22 по 24 января 2026 г. среди 3059 российских соискателей.

Так, 45% опрошенных считают, что ИИ может быть полезен как помощник для рекрутера. Еще 17% россиян готовы пройти собеседование с нейросетью вместо человека, полагая, что это может повысить объективность оценки. При этом 28% респондентов пока относятся к такому формату настороженно.

«Около половины женщин (48%) и 41% мужчин допускают частичное использование ИИ как помощника для рекрутера. Готовность пройти собеседование исключительно с нейросетью выразили 17% женщин и 18% мужчин. В «разрезе» возрастов наибольшую открытость к полностью автоматизированным собеседованиям демонстрирует молодежь: 23% респондентов в возрасте 18-24 лет и 22% опрошенных до 18 лет. Частичное использование ИИ в качестве помощника рекрутера допускают 49% подростков до 18 лет и 47% респондентов в возрасте 18-24 лет. Наибольший процент скептиков ожидаемо наблюдается среди старшего поколения: 29% опрошенных от 45 лет пока не готовы к такому собеседованию. Искусственный интеллект в рекрутменте сегодня воспринимается скорее как помощник, способный повысить объективность и ускорить процессы, при этом решающая роль человека в этом вопросе сохраняется», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание
Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание Безопасность

Наибольшую готовность пройти собеседование с ИИ выразили жители Волгоградской области (32%), Воронежской области (25%), Кемеровской и Нижегородской областей (по 22%). В свою очередь, чаще других допускают частичное использование ИИ как помощника для рекрутера жители Алтайского края (66%), Омской области (60%) и Саратовской области (53%). Больше других считают такие собеседования слишком формальными в Новосибирской области (33%), Москве и Красноярском крае (по 32%).

Выраженный интерес к полному прохождению собеседования с нейросетью проявляют специалисты из сферы управления персоналом и тренингов (36%), добывающей отрасли (24%), медицины (23%). Среди тех, кто допускает только частичное использование ИИ, лидируют представители домашнего и обслуживающего персонала (61%), а также науки и образования (56%), туристической отрасли (55%). Не готовы к таким собеседованиям представители профсфер «Высший и средний менеджмент» (39%), «Юристы» (36%) и «Строительство, недвижимость» (33%).

Другие материалы рубрики

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Уходит эпоха долгостроев. Власти вкладывают четверть миллиарда в ускоряющую стройки ГИС

IBP стала главным инструментом выживания бизнеса в условиях турбулентности

Опубликованы судебные документы с «нелестными фактами» об Илоне Маске и OpenAI

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Академик РАН: Россиянам не стоит увлекаться «яркими вспышками» ИИ

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще