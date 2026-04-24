«ICL Техно» и «Группа Астра» расширяют сотрудничество

«ICL Техно» и «Группа Астра» объявили о расширении стратегического партнерства. В рамках соглашения стороны договорились о развитии технологического взаимодействия, которое будет направлено на формирование совместимых решений на базе оборудования «ICL Техно» и программных продуктов «Группы Астра».

Сотрудничество позволит заказчикам получать готовое к использованию оборудование, полностью совместимое с широким перечнем программных продуктов «Группы Астра». Это облегчит приобретение и развертывание решений, а также даст заказчикам гарантию совместимости оборудования и программного стека в рамках импортозамещения

«Объединение усилий с «Группой Астра» — это важный шаг в развитии экосистемы отечественных решений. Мы стремимся к тому, чтобы наши заказчики получали не просто качественное оборудование, а готовую инфраструктуру, совместимую с ведущими российскими программными продуктами», — отметил Евгений Степанов, генеральный директор «ICL Техно».

«Совместная работа с «ICL Техно» позволит нам предложить рынку интегрированные решения, которые ускорят цифровую трансформацию заказчиков и обеспечат высокий уровень технологической независимости. Мы уверены, что это партнерство принесет пользу как бизнесу, так и государственным структурам», — сказал Николай Прянишников, первый заместитель генерального директора «Группы Астра».