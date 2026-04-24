Lansoft объявляет о смене генерального директора в «Консист Бизнес Групп»

Павел Горянский покинул пост руководителя «Консист Бизнес Групп» (разработчик «Турбо»), которая входит в ИТ-холдинг Lansoft. Новым генеральным директором назначен Сергей Таран. Он будет совмещать эту должность с позицией управляющего директора Lansoft. Об этом CNews сообщили представители Lansoft.

Павел Горянский покинул пост по собственной инициативе, полностью отходя от участия в управлении «Консист Бизнес Групп». В будущем он сосредоточится на развитии проектов вне холдинга Lansoft.

Павел Горянский с мая 2015 г. возглавлял «Консист Бизнес Групп» — российского ИТ-интегратора с опытом более 20 лет в консалтинге, разработке и внедрении информационных систем (включая платформу «Турбо», решения для бюджетирования, управления активами, BI-аналитику, импортозамещение SAP/Oracle/Microsoft). Под его руководством группа реализовала сотни проектов, в том числе для банка ВТБ, Федерального казначейства, компаний «Аэрофлот», «Ашан», «Газпромнефть» и др.

Сергей Таран с 1998 г. работает в структурах «Ланит», с 2008 г. — генеральный директор «Онланта», с июня 2025 г. — управляющий директор Lansoft. Имеет опыт в ИТ-аутсорсинге, сетевой интеграции и развитии корпоративных сервисов.

Сергей Таран: «Павел Горянский сделал существенный вклад в развитие «Консист Бизнес Групп». Его стратегическое видение, профессионализм и способность реализовывать масштабные проекты вывели компанию на высокий уровень. Мы будем дальше усиливать позиции в ИТ-консалтинге. Решения «Турбо» на рынке уже много лет и никогда не останавливались в развитии, мы продолжим инвестировать в разработку и технологическое совершенствование продуктов. Я благодарен Павлу за совместную работу и желаю успехов в его новых начинаниях».

Павел Горянский: «Время работы в «Консист Бизнес Групп» подошло к концу. Это были продуктивные и динамичные годы, за которые мы многое сделали и многого достигли. Построили крепкого интегратора, способного реализовывать масштабные проекты, создали востребованные продукты «Турбо», которые известны на рынке и получили признание ведущих российских компаний. Со мной рядом была сильная команда. Я благодарен ей».

Смена руководства не повлияет на текущие процессы, исполнение обязательств перед клиентами и партнерами и стратегические приоритеты компании. «Консист Бизнес Групп» также сохранит фокус на развитии продуктовой линейки «Турбо», решений для создания высоконагруженных корпоративных систем управления в различных категориях и отраслях.