CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Национальное агентство «Мой бизнес» и компания «Рег.ру» заключили соглашение о сотрудничестве

«Рег.ру» – российская технологическая компания, предлагающая продукты и сервисы для ведения бизнеса в онлайне. В рамках партнерской программы с Национальным агентством «Мой бизнес» специалисты будут оказывать информационную и консультационную поддержку, участвовать в совместных мероприятиях и предоставлять для предпринимателей особые условия на линейку продуктов для онлайн-продвижения малого бизнеса «Рег.решения». Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Документ о сотрудничестве подписали исполнительный директор Национального агентства «Мой бизнес» Максим Огладков и генеральный директор компании «Рег.ру» Андрей Кузьмичев.

«Предприниматели приходят в Центры «Мой бизнес» за реальной помощью, приносят свои вопросы и проблемы. И онлайн — очень частая беда на старте: как сделать сайт, где разместить информацию, как начать продвижение. Разобраться в этом непросто. Поэтому наши «Рег.решения» логично дополнят линейку партнерских предложений в Центрах «Мой бизнес» — чтобы на понятном и доступном месте у предпринимателя был готовый инструмент для продвижения онлайн», – сказал генеральный директор «Рег. ру» Андрей Кузьмичев.

В 2026 г. Национальное агентство «Мой бизнес» планирует реализовать порядка 10 партнерских программ.

«Продвижение бизнеса – актуальный вопрос для предпринимателей. Но в нынешней ситуации он становится еще более насущным. Сервисами «Рег.ру» уже воспользовались более миллиона предпринимателей, что показывает востребованность инструментов у малого и среднего бизнеса. Наша совместная партнерская программа позволит повысить их доступность, увеличит охват, избежать типичных ошибок и применять инструменты сервиса более эффективно для бизнеса», – сказал исполнительный директор Национального агентства «Мой бизнес» Максим Огладков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


