NtechLab достиг рекордного показателя по выручке

Доход компании NtechLab за 2025 г. достиг 2 млрд руб. при показателе по EBITDA 543 млн. руб., динамика роста составила 30%. Этого удалось достичь за счет расширения присутствия в России и выхода на новые рынки стран Глобального Юга.

Ключевой приоритет компании на российском рынке — масштабирование решений на основе ИИ для повышения комфорта и безопасности городской среды. Параллельно с развитием в крупнейших городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Новосибирске — NtechLab расширил географию присутствия, впервые внедрив технологии в Республиках Кабардино-Балкария, Калмыкия, Адыгея, а также в Пензенской, Калужской, Владимирской и Ростовской областях. Сегодня технологии компании используются более чем в 70 регионах России, а доля компании на рынке Москвы достигла 33%.

«За несколько лет компания прошла путь от стартапа до одного из лидеров мирового рынка ИИ: сегодня наши решения используются в 37 странах и 77 регионах России, выручка в 2025 г. достигла 2 млрд руб. при показателе EBITDA 543 млн руб. Динамика роста компании составила 30%. По итогам года 40% выручки составляет сегмент B2G, 25% — B2B и 35% — международные клиенты. NtechLab инвестирует в подготовку специалистов и развитие продуктовой линейки в критически важных для страны направлениях: безопасности, городских сервисах, промышленности. Такой курс позволяет нам не только демонстрировать кратные темпы роста, но и формировать задел для конкурентоспособности российского ИИ на глобальном уровне в горизонте следующего десятилетия», – отметил председатель Совета директоров NtechLab Василий Бровко.

Алгоритмы компании используются для поиска без вести пропавших людей, а также для оперативной идентификации подозреваемых в преступлениях. Только в Новосибирской области в 2025 г. с их помощью удалось найти более 120 пропавших детей и задержать свыше 3000 правонарушителей. Системы на базе ИИ обеспечивают мониторинг загруженности дорог и состояния общественных пространств, информируют горожан с помощью голосовых сообщений о нарушениях правил поведения в зонах отдыха и учреждениях культуры, контролируют своевременный вывоз мусора во дворах и фиксируют нарушения со стороны пользователей самокатов. В 2025 г. в рамках концепции «безопасного города» NtechLab разработал передвижной мобильный тактический комплекс для обеспечения безопасности массовых мероприятий в удаленных районах, где отсутствуют стационарные системы видеонаблюдения.

B2B-направление также демонстрирует устойчивый рост. Среди крупных клиентов — Владивостокский порт транспортной группы FESCO, где внедрена видеоаналитика для контроля пропускного режима и периметра, а также автоматизирован ряд внутренних процессов. В крупнейшем агрокомплексе реализовано решение по идентификации и контролю движения транспортных средств в соответствии с логистическими схемами холдинга. NtechLab усилил контур безопасности торговых объектов одного из ключевых игроков российского ритейла, внедрил ИИ в аэропорту стратегического значения, обеспечив комплексную безопасность и фиксацию грубых нарушений ПДД на подъездах к аэровокзалу.

«Наш общий курс на 2026 г. нацелен на инвестиции в команду и технологии, а также развитие продуктовых направлений. Сегодня решения на базе ИИ становятся более доступными не только государству и крупному бизнесу, но и более широкому кругу пользователей. Поддерживая этот тренд, мы работаем над созданием типовых ИИ-решений, которые доступны клиентам не только в финансовом плане, но и за счет легкого механизма внедрения в инфраструктуру», – сказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

На международных рынках в 2025 г. компания заключила стратегические соглашения о внедрении ИИ-решений в Алжире, ЮАР и Таиланде. Основные направления роста за рубежом — безопасность на транспорте, промышленная и трудовая безопасность, а также проекты «умного города».