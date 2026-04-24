«СберУниверситет» и «Школа 21» запускают «ГигаАкадемию»

«СберУниверситет» совместно со «Школой 21» открывает «ГигаАкадемию». Это масштабный образовательный проект для руководителей, студентов и преподавателей вузов, который системно обучает созданию и управлению мультиагентными ИИ-системами. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

«ГигаАкадемия» создаёт основу для массового развития прикладных ИИ-компетенций в России. В центре проекта — обучение по созданию и управлению мультиагентными системами: средой, в которой несколько ИИ-агентов распределяют роли, автономно решают бизнес-задачи, освобождая время на управленческие, стратегические и творческие задачи. Такой подход позволяет перейти от использования ИИ для отдельных операций к управлению целыми процессами — от поиска и проверки информации до создания финансовых моделей и бизнес-стратегий.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Генеративный искусственный интеллект кардинально трансформирует бизнес-процессы и образ жизни человека. Мы видим, как компании, интегрировавшие мультиагентные ИИ-системы, кратно увеличивают операционную эффективность и масштабируют проекты без пропорционального роста штата. Уже сегодня использование решений на базе нашей корпоративной платформы GigaChat Enterprise («ГигаЧат Бизнес») позволяет руководителям сразу «из коробки» определить сценарии продуктивности и типовые ИИ-агенты для разных офисных ролей. Главный риск сейчас — не технологическое отставание, а управленческая инерция. «ГигаАкадемия» даёт руководителям возможность не догонять тренды, а опережать их».

Флагманский продукт «ГигаАкадемии» — программа «Человек, дополненный ИИ». Она ориентирована на руководителей, которые хотят использовать искусственный интеллект как полноценную рабочую систему для повышения эффективности, ускорения принятия решений и масштабирования процессов. На очном интенсиве участники проектируют команды ИИ-агентов под свои задачи. Практическая работа проходит на корпоративной платформе для создания и управления ИИ-агентами «ГигаЧат Бизнес» и с использованием open source-решений с саморазвивающимися агентами. После завершения обучения созданные решения можно развивать и применять в работе. При этом программа не требует глубоких навыков программирования.

Наталья Осипчук, генеральный директор «СберУниверситета», сказала: «К 2030 г. ИИ-партнёры станут естественной частью повседневной жизни. Важно понимать: ИИ не заменяет человека, а расширяет его возможности. Появляется новая модель взаимодействия, в которой человек работает со своей цифровой командой и даже учится вместе с ней. Наша задача — сделать эти компетенции доступными в масштабе страны: для бизнеса, для системы образования, для преподавателей и студентов. «ГигаАкадемия» — это вклад в подготовку кадров для экономики новой технологической эпохи».

Отдельное направление «ГигаАкадемии» связано с подготовкой системы образования к новой технологической реальности. Программы проекта рассчитаны в том числе на преподавателей вузов и колледжей, которым предстоит обучать студентов работе с ИИ-системами нового поколения. «Сбер» выступает партнёром подготовки и повышения квалификации преподавателей, помогая формировать у педагогов актуальные практические компетенции и внедрять современные подходы к обучению искусственному интеллекту. Это позволит масштабировать ИИ-грамотность и подготовку кадров по всей стране.

Таким образом, «ГигаАкадемия» работает сразу с несколькими аудиториями. Руководители и владельцы бизнеса смогут создавать цифровые команды под конкретные задачи и трансформировать процессы с помощью ИИ. Преподаватели — осваивать современные инструменты и методики, чтобы готовить новое поколение специалистов. Студенты — получать практические навыки проектирования и управления ИИ-командами уже во время обучения.

Рустам Айнетдинов, директор «Школы 21», сказал: «ГигаАкадемия» готовит руководителей к миру, где люди и ИИ работают как единая команда. Современный лидер больше не управляет только людьми или только технологиями — он создаёт среду, где человеческое мышление и возможности ИИ дополняют друг друга. Люди принимают стратегические решения, ставят цели и контролируют этику, а AI-агенты берут на себя рутину и вычисления. Мы учим проектировать такие гибридные команды — это новый навык эпохи, это переход от одиночных инструментов к полноценной ИИ-архитектуре компании».

Обучение будет проходить очно на базе «СберУниверситета» и в кампусах «Школы 21» по всей стране. Также в «ГигаАкадемии» будут представлены программы «СберУниверситета» и «Школы 21» по искусственному интеллекту.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

