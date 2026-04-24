В 2026 г. каждый третий российский разработчик софта будет развивать новые модели монетизации — исследование OCS

Треть разработчиков программного обеспечения (ПО) в России планирует развивать дополнительные модели монетизации, следует из исследования ИТ-дистрибьютора OCS. Для этого многие вендоры намерены добавить в свои продуктовые линейки облачные решения. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Осенью 2025 г. OCS опросила крупнейших отечественных вендоров, чтобы выяснить, каким образом компании планируют расти в ближайшем будущем. 33% разработчиков ПО отметили развитие новых моделей монетизации как одно из наиболее приоритетных направлений 2026 г.

При этом большинство организаций (73%) собираются активно наращивать продуктовый ассортимент или функциональные возможности текущих решений. Так, 30% опрошенных будут добавлять облачные версии софта, а 20% — развивать API-экосистемы, которые позволят интегрировать программные продукты с другими сервисами и платформами.

27% респондентов смотрят в сторону low-code и no-code платформ — решений, с помощью которых пользователи смогут самостоятельно изменять или дополнять функциональные возможности ПО.

«Отечественные ИТ-игроки смотрят на свое развитие очень широко: в 2026 г. в фокусе многих разработчиков будет не простое наращивание инсталляционной базы, а совершенствование бизнес-модели компании», — сказала Ольга Скулова, директор департамента информационной безопасности и ПО OCS.

Еще одним важным направлением развития российские вендоры видят искусственный интеллект: в ходе опроса 80% компаний подтвердили, что планируют в течение года внедрить ИИ в свои продукты. Также 27% хотят расширить функциональные возможности ПО работой с большими данными (Big Data), в частности более глубокой бизнес-аналитикой.

IBP стала главным инструментом выживания бизнеса в условиях турбулентности
Добавление новых опций на базе востребованных технологий может быть частью стратегии по усилению позиций в конкурентной борьбе с другими локальными игроками. OCS представила результаты исследования, согласно которым на российском ИТ-рынке нарастает внутренняя конкуренция: 38% вендоров видят ключевых соперников именно в соотечественниках, в результате чего увеличивают расходы на научно-исследовательскую деятельность и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

На фоне роста киберпреступности бизнес выбирает софт, способный противостоять большинству известных способов взлома. По этой причине часть вендоров делают ставку на внедрение современных технологий информационной безопасности. В планах у 23% разработчиков добавить многофакторную аутентификацию, а у 20% — системы управления доступом вроде IAM, Zero Trust, Device Control и прочих.

В 2026 г. многие российские вендоры ПО ставят своей ключевой целью поиск «новых денег». Организации намерены не только развивать дополнительные способы монетизации, но и выходить на иностранные рынки — о таких планах сообщили 43% респондентов. «Большое количество российских разработчиков софта сегодня ищут дополнительные источники дохода. Очевидное решение — осваивать новые рынки, развивать модели монетизации. И то, и другое требует от ИТ-компаний инвестиций: они должны внедрять передовые или востребованные технологии в свои текущие продукты и расширять ассортимент. И, как мы видим из результатов опроса OCS, вендоры сконцентрировали свои усилия на достижении этих целей до конца 2026 г.», — сказала Ольга Скулова.

Другие материалы рубрики

IBP стала главным инструментом выживания бизнеса в условиях турбулентности

Уходит эпоха долгостроев. Власти вкладывают четверть миллиарда в ускоряющую стройки ГИС

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Опубликованы судебные документы с «нелестными фактами» об Илоне Маске и OpenAI

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Академик РАН: Россиянам не стоит увлекаться «яркими вспышками» ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще